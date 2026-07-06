CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ) vừa công bố thông tin về giao dịch của người có liên quan đến người nội bộ. Theo đó, ông Cao Ngọc Duy, em trai của bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người công bố thông tin của PNJ, đã gửi thông báo đăng ký mua vào 300.000 cổ phiếu PNJ.

Giao dịch dự kiến sẽ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 10/7 đến ngày 7/8. Mục đích thực hiện giao dịch được ông Duy đưa ra là nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư cá nhân.

Trước khi thực hiện giao dịch này, ông Cao Ngọc Duy đang sở hữu 13,53 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương tỷ lệ 2,64% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Nếu giao dịch diễn ra thành công như đăng ký, lượng sở hữu của ông Duy tại PNJ sẽ được nâng lên thành 13,83 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2,7% vốn điều lệ.

Cổ phiếu PNJ giảm mạnh. Ảnh: Hoàng Hà

Trên thị trường, giá cổ phiếu PNJ chốt phiên 6/7 là 54.600 đồng/cp.

Cổ phiếu PNJ giảm phiên thứ 2 liên tiếp sau khi Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Trong đường dây buôn lậu này có đối tượng Đặng Ngọc Thảo (SN 1974, trú phường Bình Thạnh, TP HCM). Thảo với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ thuộc CTCP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ.

Sau thông tin về việc lãnh đạo công ty con P-Lab chuyên kiểm định kim cương liên quan đến đường dây buôn lậu, PNJ khẳng định khách hàng vẫn được bảo hành, thu mua và được phục vụ đầy đủ các quyền lợi liên quan theo chính sách hiện hành.