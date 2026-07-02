Ngày 2/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành.

Công an xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong đường dây buôn lậu này có đối tượng Đặng Ngọc Thảo (SN 1974, trú phường Bình Thạnh, TP HCM).

Thảo với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ thuộc CTCP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, mặc dù là người đứng đầu một đơn vị giám định đá quý có uy tín trên thị trường, Thảo đã lợi dụng kiến thức chuyên môn để tiếp tay cho hoạt động buôn lậu.

Cụ thể, Thảo đã câu kết với các đối tượng trong đường dây để mua những viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy kiểm định GIA nên được bán với giá thấp.

Từ năm 2024 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương. Ảnh: CAND

Sau đó, Thảo trực tiếp mài bỏ mã số GIA được khắc trên viên kim cương, thực hiện khắc mã số mới theo hệ thống của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới nhằm hợp thức hóa nguồn gốc, nâng giá trị thương mại của sản phẩm trước khi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Theo cơ quan điều tra, giấy chứng nhận kiểm định là căn cứ quan trọng quyết định giá trị thương mại của kim cương, đồng thời tạo niềm tin đối với người tiêu dùng. Trong khi đó, PNJ-LAB là đơn vị giám định độc lập, theo quy định không được trực tiếp kinh doanh các sản phẩm do mình kiểm định.

Hành vi Đặng Ngọc Thảo lợi dụng chức vụ, chuyên môn để tham gia hợp thức hóa kim cương nhập lậu không chỉ tiếp tay cho hoạt động buôn lậu mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của đơn vị giám định, gây tổn hại niềm tin của khách hàng đối với thị trường kim cương trong nước.

Giám đốc PNJLab Đặng Ngọc Thảo. Ảnh: PNJ

Theo giới thiệu trên website, Công ty TNHH Một Thành Viên Giám Định PNJ được thành lập trên cơ sở Trung tâm Giám định PNJ, hoạt động từ năm 1996 và thuộc CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Công ty cung cấp các dịch vụ giám định và tư vấn đối với kim cương, đá quý, đá bán quý, vàng, bạc, kim loại quý, kim loại màu, đồng thời thực hiện khắc chữ trên kim cương theo yêu cầu. Đơn vị cũng được trang bị các thiết bị chuyên dụng phục vụ nhận diện kim cương tự nhiên, kim cương tổng hợp và các loại đá thay thế.

Đây là đơn vị đầu tiên trong lĩnh vực kiểm định đá quý tại Việt Nam được cấp chứng nhận ISO 17025. Doanh nghiệp còn có chức năng kiểm định vàng trang sức trên toàn quốc theo như cấp phép của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ vào tháng 2/2015.

Tối ngày 2/7, Công ty này cho biết đã ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng về việc điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo. Trong thông cáo báo chí, công ty này gọi ông Thảo là nguyên Giám đốc.

Công ty này cho rằng đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân, đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật.

"P-Lab tôn trọng quá trình điều tra và không đưa ra nhận định nào ngoài những thông tin đã được cơ quan chức năng công bố. Công ty sẵn sàng phối hợp đầy đủ khi có yêu cầu", công ty này lên tiếng.



