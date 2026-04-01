Khái niệm cổ phiếu thưởng

Cổ phiếu thưởng là lượng cổ phiếu doanh nghiệp phát hành thêm để phân bổ cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận giữ lại hoặc quỹ vốn, thay vì chi trả bằng tiền.

Điểm cần lưu ý là khi nhận cổ phiếu thưởng, tổng giá trị tài sản của nhà đầu tư không tăng ngay, mà chỉ thay đổi về số lượng cổ phiếu nắm giữ.

Lý do doanh nghiệp phát hành

Việc phát hành cổ phiếu thưởng thường xuất phát từ các mục tiêu:

  • Giữ lại tiền mặt để phục vụ hoạt động kinh doanh
  • Tăng vốn điều lệ mà không cần huy động thêm tiền từ bên ngoài
  • Cải thiện thanh khoản cổ phiếu trên thị trường
  • Tạo hiệu ứng tâm lý tích cực với nhà đầu tư

Tỷ lệ cổ phiếu thưởng

Tỷ lệ càng cao thì số lượng cổ phiếu thưởng nhận được càng lớn, nhưng đồng thời giá cổ phiếu cũng sẽ điều chỉnh giảm tương ứng sau ngày chốt quyền.

Cổ phiếu thưởng được chia theo tỷ lệ cụ thể, ví dụ:

  • 10%: Sở hữu 1.000 cổ phiếu → nhận thêm 100 cổ phiếu
  • 50%: Sở hữu 1.000 cổ phiếu → nhận thêm 500 cổ phiếu
  • 1:1: Sở hữu 1 cổ phiếu → nhận thêm 1 cổ phiếu

Ảnh hưởng đến giá cổ phiếu

Sau khi phát hành cổ phiếu thưởng, giá cổ phiếu thường:

  • Giảm theo tỷ lệ phát hành (do pha loãng)
  • Tổng giá trị tài sản không đổi tại thời điểm điều chỉnh
  • Thanh khoản có xu hướng tăng

So sánh với cổ tức tiền mặt

Tiêu chí Cổ phiếu thưởng Cổ tức tiền mặt
   Dòng tiền Không có ngay Có tiền thực nhận
   Tác động tài sản Không đổi tức thì Tăng tiền mặt
   Mục tiêu Tái đầu tư, tăng vốn Phân phối lợi nhuận
   Phù hợp Nhà đầu tư dài hạn  Nhà đầu tư cần dòng tiền

Lưu ý về thuế

Khi nhận cổ phiếu thưởng, nhà đầu tư cần chú ý:

  • Không bị đánh thuế tại thời điểm nhận
  • Khi bán cổ phiếu sẽ chịu thuế 0,1% trên giá trị giao dịch
  • Giá vốn được điều chỉnh sau khi nhận thêm cổ phiếu

Cổ phiếu thưởng không phải “tiền miễn phí” mà là sự tái phân bổ giá trị trong doanh nghiệp. Hiểu đúng bản chất cổ phiếu thưởng sẽ giúp nhà đầu tư tránh kỳ vọng sai và đưa ra quyết định phù hợp với mục tiêu dài hạn.