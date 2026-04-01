Khái niệm cổ phiếu thưởng
Cổ phiếu thưởng là lượng cổ phiếu doanh nghiệp phát hành thêm để phân bổ cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận giữ lại hoặc quỹ vốn, thay vì chi trả bằng tiền.
Điểm cần lưu ý là khi nhận cổ phiếu thưởng, tổng giá trị tài sản của nhà đầu tư không tăng ngay, mà chỉ thay đổi về số lượng cổ phiếu nắm giữ.
Lý do doanh nghiệp phát hành
Việc phát hành cổ phiếu thưởng thường xuất phát từ các mục tiêu:
- Giữ lại tiền mặt để phục vụ hoạt động kinh doanh
- Tăng vốn điều lệ mà không cần huy động thêm tiền từ bên ngoài
- Cải thiện thanh khoản cổ phiếu trên thị trường
- Tạo hiệu ứng tâm lý tích cực với nhà đầu tư
Tỷ lệ cổ phiếu thưởng
Tỷ lệ càng cao thì số lượng cổ phiếu thưởng nhận được càng lớn, nhưng đồng thời giá cổ phiếu cũng sẽ điều chỉnh giảm tương ứng sau ngày chốt quyền.
Cổ phiếu thưởng được chia theo tỷ lệ cụ thể, ví dụ:
- 10%: Sở hữu 1.000 cổ phiếu → nhận thêm 100 cổ phiếu
- 50%: Sở hữu 1.000 cổ phiếu → nhận thêm 500 cổ phiếu
- 1:1: Sở hữu 1 cổ phiếu → nhận thêm 1 cổ phiếu
Ảnh hưởng đến giá cổ phiếu
Sau khi phát hành cổ phiếu thưởng, giá cổ phiếu thường:
- Giảm theo tỷ lệ phát hành (do pha loãng)
- Tổng giá trị tài sản không đổi tại thời điểm điều chỉnh
- Thanh khoản có xu hướng tăng
So sánh với cổ tức tiền mặt
|Tiêu chí
|Cổ phiếu thưởng
|Cổ tức tiền mặt
|Dòng tiền
|Không có ngay
|Có tiền thực nhận
|Tác động tài sản
|Không đổi tức thì
|Tăng tiền mặt
|Mục tiêu
|Tái đầu tư, tăng vốn
|Phân phối lợi nhuận
|Phù hợp
|Nhà đầu tư dài hạn
|Nhà đầu tư cần dòng tiền
Lưu ý về thuế
Khi nhận cổ phiếu thưởng, nhà đầu tư cần chú ý:
- Không bị đánh thuế tại thời điểm nhận
- Khi bán cổ phiếu sẽ chịu thuế 0,1% trên giá trị giao dịch
- Giá vốn được điều chỉnh sau khi nhận thêm cổ phiếu