Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi, phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi cho hoạt động.

Tối 2/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 8, xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi, phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi cho hoạt động và nâng cao năng lực của cơ quan thanh tra.

Trình bày tờ trình tại phiên họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt nêu rõ, việc xây dựng và ban hành nghị quyết mới xuất phát từ yêu cầu thể chế hóa Luật Thanh tra năm 2025.

Bên cạnh kế thừa các quy định còn phù hợp của Nghị quyết số 37, dự thảo nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi những nội dung không còn phù hợp, đồng thời bổ sung quy định mới đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực của cơ quan thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt. Ảnh: Media QH

Dự thảo nghị quyết được xây dựng tuân thủ nguyên tắc thực hiện thu trước, chi sau, trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao; bảo đảm tính công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả và không trùng lặp với các nhiệm vụ đã được bố trí từ ngân sách nhà nước cũng như các nguồn kinh phí khác.

Dự thảo nghị quyết gồm 8 điều, trong đó quy định rõ các khoản được trích, mức trích, việc sử dụng kinh phí được trích.

Bên cạnh đó, thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị quyết đã lược bỏ quy định về chi khen thưởng, động viên cho cán bộ, công chức; điều chỉnh ngưỡng trích để phù hợp với quy mô của cơ quan thanh tra sau sắp xếp.

Trình bày báo cáo tóm tắt thẩm tra, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thuý Chinh cho biết, Thường trực Uỷ ban thống nhất cao về sự cần thiết ban hành nghị quyết nhằm bảo đảm kinh phí hoạt động và nâng cao năng lực của cơ quan thanh tra theo đúng quy định tại Luật Thanh tra năm 2025.

Dự thảo nghị quyết cơ bản bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật, đồng thời hồ sơ đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thuý Chinh. Ảnh: Media QH

Cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát phạm vi, đối tượng, các khoản được trích để bảo đảm rõ ràng, thống nhất, tránh vướng mắc trong quá trình thực hiện. Một số ý kiến đề nghị làm rõ hơn căn cứ xác định ngưỡng trích, nhu cầu kinh phí, tác động đến cân đối ngân sách và tiếp tục hoàn thiện định mức phân bổ ngân sách cho ngành thanh tra.

Về sử dụng kinh phí được trích, đa số ý kiến nhất trí với các nhóm nội dung chi có tính đặc thù của ngành thanh tra. Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban đề nghị rà soát từng nội dung chi, xác định rõ mục đích, điều kiện, phạm vi sử dụng, bảo đảm không trùng lặp với nhiệm vụ chi đã được bố trí trong dự toán ngân sách hoặc từ nguồn khác...

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ về việc ban hành nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Chính phủ cần chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, chỉnh lý dự thảo nghị quyết đảm bảo rõ ràng về mục đích, đối tượng, thời điểm có hiệu lực thi hành; tránh chồng chéo, trùng lặp nhiệm vụ chi và phù hợp với các quy định pháp luật về quản lý ngân sách.

Phiên họp tối nay của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Media QH

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần cân nhắc làm rõ hơn các điều kiện sử dụng kinh phí, nội hàm chi cho các nhiệm vụ cần thiết khác; rà soát quy định chuyển tiếp đối với cơ quan tiếp nhận, thời điểm nộp ngân sách và năm ngân sách áp dụng nhằm thuận lợi cho quá trình thực hiện, kiểm tra và giám sát.

Tại phiên họp, 100% các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự đã biểu quyết thông qua nghị quyết quy định việc các cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi, phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi cho hoạt động và nâng cao năng lực của cơ quan thanh tra.