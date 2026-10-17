Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tái thiết cuộc sống mới cho người dân khi thực hiện thu hồi đất.

Sáng 17/10, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài báo cáo trước Quốc hội tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chia sẻ, cử tri và nhân dân rất vui mừng, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Với sự đồng hành rất kịp thời của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, đất nước đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách...

Nhân dân đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của Đảng, sự quyết liệt của Quốc hội, của Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa vào sử dụng nhiều công trình, dự án tồn đọng, khơi thông, giải phóng nguồn lực, phục vụ cho phát triển đất nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cho biết, cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao hiệu quả của chính quyền địa phương 2 cấp sau hơn 1 năm vận hành. Nhà nước quan tâm điều chỉnh, nâng mức phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã; qua đó tạo thêm động lực cho cán bộ cơ sở yên tâm công tác, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ.

Nhân dân vui mừng, phấn khởi, đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đã tập trung cao vào mở rộng cơ hội học tập, tổ chức lại hệ thống trường học, tăng cường đầu tư cho vùng khó khăn...

Tuy nhiên, bà Hoài cho biết, cử tri và nhân dân lo lắng trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, xuất nhập khẩu hàng hóa… gây áp lực trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân.

Cử tri và nhân dân không khỏi lo lắng trước tình trạng lừa đảo tinh vi trên không gian mạng, đặc biệt là việc lợi dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo thông tin, dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cùng với băn khoăn, lo lắng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả, cử tri và nhân dân cũng lo ngại trước các hành vi tiêu cực, gian lận trong thi cử xảy ra ở một vài nơi; lo lắng về tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí, ngập úng ở một số thành phố lớn chưa được xử lý triệt để.

Cử tri cũng quan tâm tới vấn đề, sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố đã làm gia tăng đáng kể khối lượng công việc, gây áp lực cho những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ, tăng cường kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu nhằm giảm áp lực cho cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Chính phủ, các cơ quan chức năng, các địa phương có giải pháp đồng bộ, chỉ đạo quyết liệt để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường nước và môi trường không khí, tình trạng ngập úng ở một số thành phố lớn. Các cơ quan cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm liên quan tới hàng giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm và các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật và tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tái thiết cuộc sống mới cho người dân khi thực hiện thu hồi đất.

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga đã trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ nhất.

Bà Lê Thị Nga cho biết, qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, 855 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay, 854 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt 99,9%.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga

Trong đó, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã tiếp nhận, nghiên cứu và trả lời 20/20 kiến nghị. Chính phủ, các bộ, ngành trung ương đã tiếp nhận, nghiên cứu giải quyết và trả lời 772/773 kiến nghị.

Tuy nhiên, bà Nga cho biết việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri ở một số bộ, ngành còn chưa đúng trọng tâm, chưa làm rõ lộ trình xử lý.

Ngoài ra, quyền lợi của cử tri bị ảnh hưởng do văn bản quy phạm pháp luật chậm được sửa đổi, bổ sung hoặc còn thiếu thống nhất. Một số kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết kịp thời do công tác phối hợp giữa các bộ, ngành hoặc giữa bộ, ngành với địa phương chưa thật sự chặt chẽ.

Một số nội dung trả lời kiến nghị của cử tri còn chưa đầy đủ, thiếu thống nhất đối với những vấn đề được nhiều địa phương cùng quan tâm.