Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh chủ trì cuộc. Ảnh: Lê Anh Dũng

Đẩy mạnh thu thập, cập nhật dữ liệu về dân tộc

Sáng 11/9, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh chủ trì cuộc họp về xây dựng Cơ sở dữ liệu về dân tộc. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Vụ Chính sách, Trung tâm Chuyển đổi số và các đơn vị liên quan.

Thực hiện Quyết định số 259/QĐ-BDTTG ngày 12/5/2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo về ban hành Kế hoạch xây dựng Cơ sở dữ liệu về dân tộc và Thông báo số 1931/TB-BDTTG ngày 30/6/2026 về kết luận của Bộ trưởng tại cuộc họp đánh giá, đề xuất giải pháp thực hiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Vụ Chính sách đang khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Trần Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách cho biết: Vụ Chính sách đã phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập, cập nhật dữ liệu; xây dựng 9 module thuộc 15 nhóm dữ liệu trên nền tảng thu thập dữ liệu.

Các nhóm dữ liệu tập trung vào thông tin về dân tộc thiểu số (DTTS); học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu; phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi; Người có uy tín; chính sách dân tộc; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; hợp tác quốc tế; phổ biến, giáo dục pháp luật; trả lời cử tri và kiến nghị của bộ, ngành, địa phương.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu về dân tộc. Ảnh: Lê Anh Dũng

Công ty FPT đang triển khai xây dựng 5 module còn lại, dự kiến hoàn thiện trước ngày 20/9/2026 để các vụ, đơn vị và địa phương tổ chức nhập liệu.

Đối với các nhóm dữ liệu ưu tiên phục vụ kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia (C12), Bộ Công an, dữ liệu về 53 DTTS đã được thu thập, cập nhật; 977 hồ sơ học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu đã được nhập, trong đó 100% hồ sơ có mã định danh cá nhân.

Dữ liệu phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi đã hoàn thành nhập 13.205 thôn đặc thù và 1.612 xã thuộc 15 tỉnh. Ngoài ra, 211 văn bản về chính sách dân tộc, 12 hồ sơ nhiệm vụ khoa học và 158 hồ sơ người có uy tín đã được cập nhật.

Hiện nay, Vụ Chính sách, Trung tâm Chuyển đổi số và Công ty FPT đang tiếp tục phối hợp với C12, Bộ Công an để hoàn thiện kết nối dữ liệu qua API với Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoàn thiện các module, tích hợp dữ liệu và đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ đưa các nhóm dữ liệu vào vận hành, kết nối theo kế hoạch.

Ông Trần Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Lê Anh Dũng

Đến ngày 20/9, các đơn vị tập trung vận hành thử

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu về dân tộc, tập trung xử lý ngay những nội dung đã rõ, không để công việc bị chậm do những vướng mắc không cần thiết.

Thứ trưởng nhấn mạnh, chất lượng dữ liệu phải đảm bảo yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Theo Thứ trưởng, trong điều kiện thời gian gấp, những nhóm dữ liệu nào đã đủ điều kiện thì cần chủ động đưa lên trước, không chờ hoàn thiện đồng thời toàn bộ 15 nhóm dữ liệu.

Thứ trưởng lưu ý, trước mắt có thể ưu tiên những nhóm dữ liệu đã tương đối đầy đủ, có nguồn rõ ràng và khả năng triển khai ngay, trong đó phấn đấu đưa lên chính thức khoảng 5 nhóm dữ liệu. Trường hợp chưa thể hoàn thiện toàn bộ thì phải bảo đảm có sản phẩm cụ thể để phục vụ kết nối, kiểm thử và báo cáo tiến độ.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Lê Anh Dũng

Đối với dữ liệu hình ảnh, thông tin về 53 DTTS và các nhóm dữ liệu liên quan, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị rà soát nguồn, cập nhật đầy đủ, bảo đảm thông tin có căn cứ và khả năng kiểm chứng.

Về kết nối, tích hợp với các hệ thống của Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thống nhất phương án kỹ thuật, xử lý ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền. Những nội dung vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo kịp thời để có phương án tháo gỡ.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 20/9/2026, các đơn vị tập trung kiểm thử, vận hành thử kết nối Cơ sở dữ liệu về dân tộc với Trung tâm Dữ liệu quốc gia; hoàn thành tạo lập 14 nhóm dữ liệu tại 34 địa phương và 9 vụ, đơn vị thuộc Bộ; đồng thời tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc việc thu thập, tạo lập dữ liệu tại cả ba cấp Trung ương, tỉnh và xã.