Hơn 35 năm làm việc trong ngành hàng không, ông Hồ Minh Tấn từng trải qua nhiều vị trí, từ kỹ thuật hàng không đến phi công, trước khi đảm nhiệm công tác quản lý nhà nước tại Cục Hàng không Việt Nam. Hiện ông phụ trách các lĩnh vực an toàn hàng không, khai thác tàu bay, quản lý người lái và thanh tra hàng không.

Là cơ trưởng A330, A320 và một số loại máy bay khác, ông Tấn được Cục Hàng không cử tham gia đoàn tiếp nhận chiếc A330 đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways từ Mỹ về Việt Nam.

Hạ cánh “rất đẹp, rất mượt và rất êm”

Theo ông Hồ Minh Tấn, A330 là dòng máy bay được khai thác rộng rãi trên thế giới, phù hợp với các đường bay tầm trung và dài. Máy bay có nhiều hệ thống dự phòng, đáp ứng yêu cầu về an toàn và hiệu quả khai thác.

“Đây là một trong những dòng máy bay có hệ số an toàn cao và hiệu quả khai thác lớn”, ông Tấn nói.

Cục Hàng không tham gia quá trình tiếp nhận nhằm hỗ trợ đưa loại máy bay mới vào khai thác đồng thời hỗ trợ đào tạo đội ngũ giáo viên của hãng.

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Hồ Minh Tấn (ảnh phải) cùng tổ bay trên chuyến đưa chiếc A330 từ Mỹ về Phú Quốc. Ảnh: L.D.

Nhưng với những người trong buồng lái, chuyến bay ấy mang một cảm xúc khác. Khi chiếc A330 tiến vào vùng trời Phú Quốc sau hành trình dài từ Mỹ, cảm giác chờ đợi khoảnh khắc đặc biệt dường như rõ hơn.

Nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng nhường chỗ cho sự tập trung. Trong suốt hành trình tới Phú Quốc, tổ lái luôn chủ động đánh giá tình hình, rà soát các yếu tố liên quan đến kỹ thuật và đưa ra phương án xử lý phù hợp theo quy trình khai thác.

Tất cả tình huống được kiểm soát, phương án tiếp cận được chuẩn bị kỹ trước khi máy bay vào hạ cánh. Cuối cùng, chiếc A330 đáp xuống Phú Quốc an toàn trong sự chờ đón dưới đường băng. Ông Tấn đánh giá cơ trưởng Đào Đức Vũ thực hiện cú hạ cánh “rất đẹp, rất mượt và rất êm”.

Chuyến bay vượt qua tình huống bất thường

Trên hành trình về Việt Nam, chuyến bay gặp những diễn biến ngoài dự kiến. Khi qua các khu vực Cực Bắc và Nga, tổ lái phải liên tục theo dõi, đánh giá các điều kiện khai thác để điều chỉnh phương án phù hợp.

Rời Pinal (bang Arizona, Mỹ), hành trình về Việt Nam tiếp tục với những diễn biến ngoài dự kiến. Khi qua các khu vực Cực Bắc và Nga, tổ lái phải liên tục theo dõi, đánh giá các điều kiện khai thác để điều chỉnh phương án phù hợp.

Đến gần Nhật Bản, thời tiết diễn biến phức tạp trên đường bay tới Narita. Tổ lái nhanh chóng cập nhật tình hình, chủ động chuyển hướng tới Kansai. Chiếc A330 hạ cánh an toàn tại đây trước khi tiếp tục hành trình về Việt Nam.

A330 là dòng máy bay có hệ số an toàn cao, được đánh giá tốt về hiệu quả khai thác. Ảnh: H.H.

Theo ông Tấn, với những chuyến bay đường dài, việc chủ động đánh giá tình hình và sẵn sàng điều chỉnh phương án là yếu tố quan trọng để tổ lái luôn làm chủ hành trình.

Nhìn lại chuyến bay, ông Tấn cho rằng điều quan trọng không chỉ là tránh được hoàn toàn các tình huống bất thường, mà là khả năng nhận diện, đánh giá và xử lý đúng quy trình.

Theo ông Tấn, A330 là dòng máy bay có hệ số an toàn cao, được đánh giá tốt về hiệu quả khai thác. Khi đưa vào khai thác ổn định, các thông số kỹ thuật được hoàn thiện, giúp máy bay vận hành thuận lợi hơn.

Hơn 35 năm trong ngành hàng không, ông Hồ Minh Tấn đã nhiều lần ngồi trong buồng lái, đi qua những hành trình khác nhau nhưng chuyến đưa chiếc A330 từ Mỹ về Phú Quốc vẫn để lại trong ông một cảm xúc đặc biệt.