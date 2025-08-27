Chiều 27/8, ông Trần Hữu Thùy Giang - Chánh Văn phòng UBND TP Huế cho biết, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu chủ đầu tư thực hiện dự án “Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế giai đoạn 2” khu vực di tích Văn Miếu - Võ Miếu khẩn trương có phương án xử lý việc đóng cọc kiểm kê, giải phóng mặt bằng lên các ngôi mộ của người dân.

Hàng loạt mộ phần của thân nhân người dân bị đóng cọc gỗ có đánh số thứ tự để kiểm đếm, giải phóng mặt bằng. Ảnh: QT

Trước đó, nhiều người dân ở phường Kim Long (TP Huế) bức xúc khi phát hiện hàng loạt lăng mộ của người thân ở khu vực nói trên bị đóng cọc lên mộ.

Trong đó tại nhiều ngôi mộ, cọc gỗ được cắm vào vị trí trung tâm, tạo hình ảnh phản cảm, trái thuần phong mỹ tục trong ứng xử với người đã khuất và gây bất an cho những thân nhân của các mộ phần.

Cọc gỗ được đóng thẳng lên trên mộ gây bức xúc. Ảnh: QT

Bà Thái Kim Lan (trú phường Kim Long) cho biết, cách đây ít ngày, khi đến thăm lăng mộ người thân ở khu vực này, bà bàng hoàng phát hiện các lăng mộ bị đóng cọc.

Các cọc gỗ ghi số thứ tự được đóng lên phần huyệt mộ một cách thô bạo, trông rất phản cảm. Đáng nói, đến nay bà vẫn chưa nhận được văn bản chính thức nào của cơ quan chức năng về việc di dời các lăng mộ tại khu vực trên.

“Mộ chí là nơi thiêng liêng, cần có thái độ tôn nghiêm. Với người Việt nói chung và người Huế nói riêng, thờ cúng, kính cẩn người đã khuất là nếp văn hóa tâm linh từ xưa. Việc đóng cọc trên mộ người chết là một xúc phạm lớn, bất kể vì mục đích gì”, bà T.K.L. bức xúc.

Theo lãnh đạo UBND phường Kim Long, để thực hiện dự án “Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế giai đoạn 2” khu vực di tích Văn Miếu - Võ Miếu, ngày 15/8, UBND phường có thông báo thu hồi đất với diện tích hơn 29.230 m2, trong đó có gần 7.990 m2 đất nghĩa địa.

Hiện nay, việc kiểm đếm các lăng mộ chưa xong nên địa phương chưa thông báo cụ thể đến các gia đình có mộ phần thân nhân thuộc diện di dời bởi dự án.

Về tình trạng hàng loạt lăng mộ bị đóng cọc, UBND phường Kim Long khẳng định hoạt động này do Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực 1 (thuộc UBND TP Huế) thực hiện, địa phương chỉ phối hợp kiểm đếm.

“Sau khi có chỉ đạo của UBND TP Huế, chúng tôi sẽ làm việc lại với chủ đầu tư dự án để đề xuất thay đổi phương án, tạo sự đồng thuận trong nhân dân”, lãnh đạo phường Kim Long chia sẻ.