Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 2) được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) phê duyệt cuối năm 2024, giao Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng khu vực 1 làm chủ đầu tư.

Hàng loạt ngôi mộ của một dòng họ bị cắm cọc, gây phản cảm. Ảnh: QT

Dự án nhằm di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại 16 khu vực di tích, trong đó có khu vực chùa Thiên Mụ.

Ngày 23/5, UBND quận Phú Xuân (cũ) ban hành thông báo về việc thu hồi đất tại khu vực sau lưng chùa Thiên Mụ để triển khai dự án. Sau đó, Ban QLDA phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành cắm thẻ mộ nhằm thống kê, kiểm đếm số lượng mồ mả bị ảnh hưởng. Qua rà soát, có khoảng 750 ngôi mộ nằm trong phạm vi dự án.

Ngày 21/8, Ban QLDA ban hành thông báo về việc đăng ký, kê khai mồ mả, gửi đến UBND phường Kim Long để niêm yết công khai. Thời gian kê khai được ấn định đến hết 29/8/2025.

Các cọc gỗ được di chuyển ra ngoài khu mộ sau khi Chủ đầu tư tiếp nhận phản ánh của người dân. Ảnh: QT

Chiều 27/8, Ban QLDA nhận được phản ánh liên quan đến việc một số thẻ mộ được cắm ở vị trí chưa phù hợp với thuần phong mỹ tục. Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Ban QLDA đã trao đổi với UBND phường Kim Long để xử lý.

Cùng ngày, đơn vị đã hoàn tất việc rà soát và khắc phục toàn bộ, tổng cộng có 25 thẻ mộ được điều chỉnh lại vị trí trên tổng số khoảng 750 ngôi mộ.

“Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng mộ chí là nơi linh thiêng, gắn liền với tín ngưỡng và tâm linh của người dân Huế, cần được tuyệt đối tôn trọng.

Ban QLDA xin thành thật xin lỗi vì sự sơ suất, thiếu nhạy cảm đã để xảy ra sự việc đáng tiếc này”, lãnh đạo Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP Huế cho biết.

Chủ đầu tư gửi lời xin lỗi người dân sau hành động phản cảm trong công tác kiểm đếm, giải phóng mặt bằng. Ảnh: QT

Sau khi vụ việc xảy ra, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP Huế đã tổ chức họp rà soát, nhắc nhở cán bộ, nhân viên, đồng thời chấn chỉnh công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến di dời mồ mả. Đơn vị cam kết hết sức thận trọng, rút kinh nghiệm sâu sắc và không để sự việc tái diễn.

Như tin đã đưa, vừa qua, nhiều người dân khi đến thăm mộ thân nhân tại khu nghĩa trang nhân dân sau lưng chùa Thiên Mụ (phường Kim Long) bàng hoàng khi phát hiện có nhiều thanh gỗ có ghi số, được đóng trên hàng loạt ngôi mộ.

Trong đó tại nhiều ngôi mộ, cọc gỗ được cắm vào vị trí trung tâm, tạo hình ảnh phản cảm, trái thuần phong mỹ tục trong ứng xử với người đã khuất và gây bất an cho những thân nhân của các mộ phần.