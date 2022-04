Coi chừng "bay màu" thẻ tín dụng!

Công an không làm việc qua điện thoại

"Công an TP HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không làm theo yêu cầu của bất kỳ ai khi gọi điện yêu cầu thực hiện mọi giao dịch. Đồng thời, không thực hiện yêu cầu của các đối tượng xưng là nhân viên ngân hàng, cơ quan nhà nước để yêu cầu cung cấp thông tin.

Mọi vấn đề về liên hệ làm việc, Công an TP HCM đều có thư gửi về địa chỉ cư trú mời người dân lên trụ sở công an làm việc và Công an TP HCM tuyệt đối không làm việc qua mạng Facebook, Zalo, cũng không bao giờ làm việc với người dân qua điện thoại" - đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP HCM, lưu ý.