Catalina Duque - đại diện Colombia vừa được trao vương miện Miss International 2025 tối 27/11 tại Yoyogi National Gymnasium, đánh dấu chiến thắng thứ 2 của quốc gia Nam Mỹ tại cuộc thi này. Người đẹp 24 tuổi nhận vương miện từ Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy đến từ Việt Nam, trong chung kết có sự tham gia của hơn 70 thí sinh từ khắp thế giới.

Chung kết Miss International 2025 diễn ra với format mới, tập trung vào các hoạt động xã hội và trao quyền, thu hút đông đảo khán giả trực tiếp và trực tuyến.

Hoa hậu Thanh Thủy và tân Miss International 2025. Ảnh: Instagram

Yollanda Chimbarami từ Zimbabwe giành vị trí á hậu 1, Paola Guzmán Sanchez từ Bolivia là á hậu 2, Melliza Xaviera từ Indonesia đạt ngôi á hậu 3 và Myrna Esguerra từ Philippines là á hậu 4. Top 5 được chọn từ top 10 sau phần thi ứng xử và trình diễn, nhấn mạnh thông điệp đoàn kết và trao quyền của cuộc thi năm nay.

Trước đó, top 5 gồm Philippines, Zimbabwe, Indonesia, Bolivia và Colombia trả lời câu hỏi ứng xử chung về cách họ sẽ mô tả trải nghiệm tại Hoa hậu Quốc tế cho gia đình và những người thân yêu.

Người đẹp Colombia kể trước đây từng nghĩ chỉ những khoảnh khắc lớn lao mới thật sự quan trọng, nhưng khi học về văn hóa Nhật Bản cô biết đến khái niệm mono no aware - vẻ đẹp của những điều nhỏ bé. Catalina Duque giải thích về những khoảnh khắc đơn giản như cách những chiếc lá rơi vào mùa thu khiến mọi thứ trở nên tuyệt đẹp, cách trẻ em ôm cô và mỉm cười hay mỗi bát ramen thơm ngon đều nhắc cô trân trọng cuộc sống. Cô bày tỏ lòng biết ơn khi được có mặt tại cuộc thi và khẳng định đã có khoảng thời gian tuyệt vời.

Top 10 của cuộc thi gồm các thí sinh: Myanmar, Sri Lanka, Canada, Indonesia, Cộng hòa Dominica, Bolivia, Colombia, Nicaragua, Zimbabwe và Philippines.

Top 20 gồm các người đẹp: Nam Phi, Mỹ, Peru, Canada, Mexico, Canada, Hà Lan, Indonesia, Thái Lan, Angola, Zimbabwe, Jamaica, Cộng hòa Dominica, Colombia, Jamaica, Bolivia, Philippines, Nicaragua, Sri Lanka và Nhật Bản. 20 thí sinh cùng trải qua màn trình diễn áo tắm và đầm dạ hội.

Các giải phụ được trao cho: Hoa hậu Quốc tế châu Âu - Anh; Hoa hậu Quốc tế châu Phi - Zimbabwe; Hoa hậu Quốc tế châu Mỹ - Quần đảo Turks và Caicos; Hoa hậu Quốc tế châu Á và Thái Bình Dương - Macau. Giải Thanh lịch thuộc về người đẹp Cộng hòa Czech, Giải Hình thể gọi tên người đẹp Cộng hòa Dominica, Thí sinh được bầu chọn nhiều nhất là người đẹp Myanmar.

Cuộc thi Miss International 2025 lần thứ 63 được tổ chức tại Tokyo - quê nhà của cuộc thi từ năm 1960. Năm nay, ban tổ chức giới thiệu format chọn top 20 từ 80 thí sinh.

Kiều Duy tại Miss International. Ảnh: BTC

Đại diện Việt Nam, Nguyễn Ngọc Kiều Duy, 22 tuổi, là Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 mang đến hình ảnh năng động với nhiều thành tích thể thao. Cô giành á quân phần thi trang phục dân tộc nhờ bộ trang phục Cửu Long ẩn vân lấy cảm hứng từ sông Mekong. Đại diện Ghana - Portia Akua Mensah - giành vị trí cao nhất ở phần thi này.

