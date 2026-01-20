Cồn cát lớn xuất hiện trên biển Nha Trang. Ảnh: X.N

Gần đây, cồn cát dài hơn 100m, rộng gần 50m, có hình thù giống cá heo xuất hiện gần khu vực cầu Trần Phú, trên biển Nha Trang.

Anh Tôn Thất Tuấn (34 tuổi, trú tại phường Nha Trang) cho biết, những năm trước dọc bờ biển cũng có một số cồn cát nhỏ và dễ bị sóng cuốn trôi. Cồn cát này xuất hiện nhiều ngày nay, mỗi khi thủy triều xuống thấp, cồn cát hiện rõ với diện tích lớn và khối lượng cát nhiều. Hiện tượng kỳ thú này đã thu hút người dân đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh.

Cồn cát dài hơn 100m, rộng gần 50m, có hình thù giống cá heo khổng lồ hướng ra biển. Ảnh: X.N

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Đàm Hải Vân – Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết, cồn cát này hình thành tại khu vực giao thoa giữa dòng chảy sông và biển. Đất, cát từ thượng nguồn do mưa lũ lịch sử đổ về hạ lưu sông Cái kết hợp với sóng gió liên tục đã tạo ra bãi bồi.

Hiện tượng kỳ thú thu hút nhiều người dân đến xem. Ảnh: X.N

Vịnh Nha Trang rộng gần 250km2, là một trong 16 khu bảo tồn biển quốc gia, nổi bật với hệ sinh thái rạn san hô và nguồn lợi sinh vật biển đa dạng, thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước.