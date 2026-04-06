Con gái, cháu gái NSƯT Vũ Linh đua nhau làm "ca sĩ"

Cách đây không lâu, Võ Thùy Dung (còn được biết với biệt danh Bùm Bum) bị chỉ trích vì diễn vai Trưng Trắc trong trích đoạn kinh điển của vở cải lương Tiếng trống Mê Linh tại chương trình Tự tình phương Nam 4.

Cô gây tranh cãi dữ dội khi toàn bộ phần thể hiện từ ca, nhả chữ, nói lối đến vũ đạo, biểu cảm đều ngô nghê, cẩu thả, sai căn bản và hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn biểu diễn chuyên nghiệp.

Điều đáng nói, đây còn là tiết mục diễn "chui", tức không nằm trong danh mục được Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cấp phép biểu diễn.

Võ Thùy Dung ca diễn ngô nghê, cẩu thả và tiết mục này không được cấp phép biểu diễn. Ảnh: Chụp màn hình

Võ Thùy Dung là con gái nghệ sĩ Tiểu Linh, cháu ruột NSƯT Vũ Linh. Cô làm công việc bán hàng trực tuyến, không phải nghệ sĩ nhưng hoạt động biểu diễn đều đặn không kém ca sĩ chuyên nghiệp.

Trước vụ "phá nát" trích đoạn Tiếng trống Mê Linh, Võ Thùy Dung từng biểu diễn tại nhiều sân khấu.

Cô không có năng khiếu bẩm sinh, không được đào tạo bài bản, chỉ hát bản năng nên các yếu tố như cột hơi, phát âm, nhả chữ, ngân rung... đều không đạt yêu cầu căn bản.

Đáng chú ý, Võ Thùy Dung có phong cách trình diễn khó hiểu. Khi song ca bài Mến tay mến chân tại chương trình Tự tình phương Nam 2, Võ Thùy Dung nhiều lần gác một chân lên tay Hồ Khắc Tùng và hát trong tư thế không mấy thuận mắt. Cuối tiết mục, anh dùng khăn rằn quấn cổ cô gái rồi bế vào cánh gà.

Màn ngả ngớn của Võ Thùy Dung và Hồ Khắc Tùng

Với tiết mục song ca Qua cầu rước em tại chương trình Tự tình phương Nam 3, Hồ Khắc Tùng khiến khán giả ngượng ngùng khi ôm Võ Thùy Dung ngã nhào xuống sân khấu. Tay nam ca sĩ đặt lên vùng ngực trên còn chân gác lên đùi bạn song ca.

Ngoài ra, ở hai màn trình diễn, cặp đôi đều hát nhép trong chương trình bán vé.

Việc Võ Thùy Dung lấn sân ca hát được cho là nối gót chị họ Võ Hồng Loan - con gái NSƯT Vũ Linh.

Sau khi Vũ Linh qua đời, Hồng Loan được nhiều nghệ sĩ như Vũ Luân, Nguyên Vũ, Bình Tinh... cổ vũ lên sân khấu biểu diễn trước đám đông tại một số dịp phù hợp.

Hồng Loan đi hát, nhận cát-sê như ca sĩ

Lúc đó, với tư cách con gái Vũ Linh hát góp vui, cô được nhiều khán giả khen động viên. Sau này, cô lại liên tục nhận show, dù không tự xưng ca sĩ nhưng luôn xuất hiện biểu diễn tại các sự kiện với tư cách ca sĩ.

Tương tự Võ Thùy Dung, Hồng Loan vốn làm nghề bán hàng trực tuyến, không được đào tạo bài bản nên chỉ có thể hát bản năng, nghiệp dư.

Hồng Loan hơn em họ bởi có chút ưu điểm ở âm sắc nhưng tựu trung năng lực không đảm bảo yêu cầu cơ bản của nghề ca sĩ.

Chi tiền để hát với Nghệ sĩ Nhân dân

Những ngày qua, showbiz còn náo loạn vì sự xuất hiện của nhóm "doanh nhân hát".

Sau khi khẳng định vai trò nhà sản xuất truyền hình, Dược Sĩ Tiến bắt đầu tấn công sân khấu ca nhạc với công thức cũ: làm trò gây chú ý, sau đó ca hát nghiêm túc và mời các tên tuổi lớn bảo chứng cho mình.

Cách đây 2 năm, Dược Sĩ Tiến bắt đầu bày trò để đánh động dư luận. Các clip anh hát bài Jingle bell, Lệ đá, Về ăn cơm... đều gây tranh cãi vì khẩu hình kỳ quặc, biểu cảm lố.

Một số màn trình diễn lố của Dược Sĩ Tiến. Nguồn: Yeah1

Thậm chí, nam nhà sản xuất mời NSND Thanh Lam, diva Hà Trần hát cùng mình để bảo chứng phong cách không giống ai này.

Làm lố chán chê, Dược Sĩ Tiến giảm "đô" bằng trò khoe giọng trầm. Thực chất, anh sở hữu giọng baritone (nam trung), không phải basso (nam trầm).

Để hát trầm, 8X hạ thanh quản xuống thấp nhất và hát đè giọng khiến âm thanh phát ra như tiếng gầm gừ, nặng nề và dễ gây mệt mỏi cho người nghe. Không ngoài dự đoán, trò hát giọng trầm này tiếp tục gây "sốt".

Sau giai đoạn gây tranh cãi, Dược Sĩ Tiến bắt đầu chăm chút hình ảnh và hát nghiêm túc. Dù vậy, các sản phẩm mới lại không tạo ra hiệu ứng trên mạng xã hội như trước.

Dược Sĩ Tiến hát nghiêm túc không tệ nhưng không đủ tốt để tạo ra độ tương phản với các màn hát thảm họa trước đó. Vì vậy, sau 2 năm nỗ lực, anh chỉ thu về sự chú ý, bàn tán của dư luận.

NSND Trọng Hữu hát cùng một nữ doanh nhân

Không chỉ Dược Sĩ Tiến, nhiều doanh nhân không ngại chi tiền để được hát cùng các nghệ sĩ nổi tiếng, nhất là mảng cải lương.

Trên YouTube, nhiều khán giả bàn tán clip doanh nhân K.L ca cổ Lan và Điệp cùng NSND Trọng Hữu.

Cụ thể, bà tổ chức sự kiện từ thiện cá nhân, mời nhiều nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn. Màn song ca được cho là điểm nhấn của chương trình.

Phần trình diễn đậm tính nghiệp dư cùng biểu cảm của nữ doanh nhân nhận nhiều bình luận tiêu cực. Việc NSND Trọng Hữu song ca cùng doanh nhân này cũng bị khán giả chê trách.

Cứ cầm mic lên là thành ca sĩ?

Trường hợp của Dược Sĩ Tiến, doanh nhân K.L không gây tranh cãi lớn vì họ tự tổ chức chương trình cá nhân để được lên sân khấu hát. Những lần Dược Sĩ Tiến cất giọng hầu như chỉ gây cười, mang tính giải trí cao.

Tuy nhiên, trường hợp của Hồng Loan, Võ Thùy Dung và Hồ Khắc Tùng cần được xem xét cẩn trọng hơn về tiêu chuẩn chất lượng nghệ thuật biểu diễn.

Võ Thùy Dung trình diễn tại sân khấu ca nhạc với trình độ hát karaoke

Võ Hồng Loan, Võ Thùy Dung làm công việc bán hàng trực tuyến, không phải nghệ sĩ. Họ nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ chuỗi ồn ào kéo dài sau sự kiện NSƯT Vũ Linh qua đời.

Khác Dược Sĩ Tiến, hai cô gái này ra sản phẩm âm nhạc, đi diễn và nhận cát-sê không khác gì ca sĩ chuyên nghiệp.

Năm 2017, Chi Pu từng làm dậy sóng dư luận bởi phát ngôn: "Ở Việt Nam, cứ cầm mic lên đã là ca sĩ rồi".

Dư luận phản ứng mạnh, cư xử khắt khe với Chi Pu - thời điểm đó đã là một hot girl nổi tiếng - cho đến khi cô khẳng định được tư cách ca sĩ.

Xét tư cách, Hồng Loan hay Võ Thùy Dung đều là những hiện tượng mạng tương tự Lệ Rơi, Quân Kun, Bà Tưng, Linda Cẩm Lan... nhiều năm trước.

Hồng Loan, Võ Thùy Dung dự sự kiện. Ảnh: FBNV

Những hiện tượng mạng năm đó đều được mời biểu diễn, thậm chí khá đắt show như Lệ Rơi đã bị báo chí phản ánh, cơ quan quản lý chấn chỉnh nhằm đảm bảo môi trường hoạt động nghệ thuật trong sạch, lành mạnh và công bằng.

Trường hợp của Võ Thùy Dung gây tranh cãi không chỉ ở khía cạnh hiện tượng mạng làm ca sĩ mà còn bởi việc diễn "chui", hát nhép và trình diễn dung tục, phản cảm trên sân khấu.

Vì vậy, đã đến lúc cơ quan quản lý cần có biện pháp cụ thể nhằm chấn chỉnh, nâng cao chất lượng nghệ thuật biểu diễn.

Đây cũng là một trong những tinh thần chủ đạo trong văn bản số 3566/SVHTT-NT do Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM ban hành: Nghiêm cấm xâm phạm quyền thụ hưởng giá trị văn hóa tốt đẹp của công chúng, tác động tiêu cực đến đạo đức cộng đồng và tâm lý xã hội đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Mi Lê