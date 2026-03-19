Những ngày qua, dư luận tranh cãi tiết mục của Bùm Bum - cháu gái cố nghệ sĩ Vũ Linh trong show Tự tình phương Nam 4.

Cụ thể, Bùm Bum thể hiện nhân vật Trưng Trắc trong Tiếng trống Mê Linh - vở diễn từng ghi dấu ấn của NSƯT Thanh Nga cùng loạt tên tuổi gạo cội.

Màn trình diễn của Bùm Bum gây nhiều tranh cãi vì sự ngô nghê, kém chuyên nghiệp về kỹ năng ca diễn. Ê-kíp cũng thiếu tôn trọng khán giả khi trình diễn tệ hại đối với vở được đánh giá kinh điển của giới cải lương.

Đáng chú ý, một vị thuộc Hội đồng nghệ thuật của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết tiết mục trên “diễn chui”. Điều này càng khiến khán giả bức xúc, cho rằng cả Bùm Bum và đơn vị tổ chức xem thường nghệ thuật, lừa dối khán giả.

Võ Thùy Dung, tên thường gọi là Bùm Bum, là con gái nghệ sĩ Tiểu Linh (em trai NSƯT Vũ Linh). Bùm Bum được khán giả biết đến nhiều qua các clip livestream bán hàng online cùng Hồng Loan (con nuôi nghệ sĩ Vũ Linh).

Trước câu hỏi của VietNamNet: Quan điểm của Sở Văn hóa ra sao về việc bà Bùm Bum lẫn đơn vị tổ chức show với hành vi “xé rào”, tạo ra những tiết mục phản cảm, gây dư luận xấu như trên?

Đại diện Sở Văn hóa cho biết ngày 26/2, đơn vị nhận được văn bản đề nghị tổ chức biểu diễn số 3.10/KL-2024 của Công ty TNHH Giải trí Kim Loan về việc tổ chức chương trình Tự tình phương Nam 4.

Căn cứ thành phần hồ sơ, phía Sở đã có Văn bản chấp thuận số 2561/SVHTT-NT cho tổ chức chương trình. Hội đồng Nghệ thuật Sở đã có buổi thẩm định trước khi show diễn ra.

Tuy nhiên, qua công tác quản lý Nhà nước, Sở xác định đơn vị tổ chức có dấu hiệu sai phạm. Cụ thể trích đoạn cải lương Mê Linh biệt khúc của bà Võ Thị Thùy Dung (nghệ danh Bùm Bum) không nằm trong danh mục các tiết mục đã đăng ký và được chấp thuận của Sở tại chương trình trên.

"Sở đã có buổi làm việc với các cơ quan có liên quan. Qua buổi làm việc, đại diện công ty đã nhìn nhận sai phạm khi biểu diễn các tiết mục nằm ngoài danh mục đã được chấp thuận tại văn bản số 2561/SVHTT-NT.

Hiện tại chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, xác lập hành vi và tiến hành xử lý các bước tiếp theo theo quy định pháp luật", phía Sở cho biết.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM nêu rõ quan điểm đơn vị luôn khuyến khích tinh thần kế thừa, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống, tinh thần sáng tạo trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

"Tiếng trống Mê Linh" gắn liền với tên tuổi của NSƯT Thanh Nga. Sau bà, các nghệ sĩ tên tuổi cũng diễn vai này như: NSND Bạch Tuyết, NSND Ngọc Giàu...

Tuy nhiên, đối với những tác phẩm nghệ thuật kinh điển, những vai diễn được xem là mẫu mực của nền nghệ thuật truyền thống Việt Nam, có tính học thuật và giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, các bạn trẻ và nghệ sĩ trẻ cần chuyên tâm trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng biểu diễn, nghiên cứu sâu kịch bản, có tinh thần cầu thị, chủ động học hỏi và trau dồi bản thân từ các thầy cô, các nghệ sĩ tiền bối, cân nhắc trước khi trình diễn trước công chúng.

Đây là sự tôn trọng cần thiết đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống và đối với khán giả.

Thời gian tới, Sở sẽ tăng cường hơn nữa vai trò chuyên môn của Hội đồng Nghệ thuật trong công tác định hướng hoạt động biểu diễn, có những biện pháp phù hợp để các chương trình nghệ thuật diễn ra đúng định hướng thẩm mỹ, có chất lượng về mặt chuyên môn và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

