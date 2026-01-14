Trao đổi với VietNamNet chiều 14/1, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cho biết Sở đã tiếp nhận thông tin vụ việc phát ngôn ồn ào của ca sĩ Lệ Quyên. Hiện cơ quan quản lý đang phối hợp các phòng ban để xem xét giải quyết.

"Tùy theo tính chất mà có phòng ban chịu trách nhiệm về vụ việc. Phòng nghệ thuật cũng sẽ tham gia về góc độ ứng xử của nghệ sĩ. Theo tôi được biết các anh em đang tham mưu nội dung, sẽ gửi phản hồi đến báo chí trong nay mai", vị đại diện cho biết.

Ca sĩ Lệ Quyên.

Những ngày qua, ca sĩ Lệ Quyên trở thành tâm điểm tranh cãi xoay quanh lối ứng xử của cô trên mạng xã hội.

Nguồn cơn bắt nguồn từ việc nữ ca sĩ đăng tải đoạn clip trên mạng xã hội Threads. Ca sĩ mặc trang phục dân tộc thiểu số kèm dòng chữ “Mị ơi” trên tài khoản “lequyensinger” có dấu tích xanh.

Dưới bài đăng, một tài khoản để lại bình luận: “Her flop era lowk serving” (tạm dịch: “Dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao nhưng vẫn cuốn hút”).

Ca sĩ Lệ Quyên đã phản ứng gay gắt, thể hiện sự tức giận, bị cho là xúc phạm khán giả. Khi người dùng tài khoản trên chia sẻ lại sự việc cùng chú thích: "Help, I'm crying" (tạm dịch: Cứu với, tôi đang khóc), ca sĩ tiếp tục để lại 2 bình luận nặng nề.

Phản ứng thái quá của Lệ Quyên khiến nhiều người bất ngờ. Các ý kiến cho rằng ca sĩ có thể đã hiểu nhầm do chưa đọc kỹ hoặc hạn chế tiếng Anh.

Khi tranh cãi nổ ra, Lệ Quyên đăng đàn thanh minh về hành động của mình. Tuy nhiên, những chia sẻ của ca sĩ không được nhiều người ủng hộ.

Lệ Quyên là 1 trong những sao Việt thường xuyên đáp trả các ý kiến trái chiều và thường xuyên trở thành đề tài bàn tán. Những bình luận phản bác anti-fan của cô trên Facebook, Instagram và TikTok gây ra nhiều tranh luận.