Từ khó khăn y tế ban đầu đến chuyển mình mạnh mẽ

Trước đây, y tế ở Côn Đảo phụ thuộc phần lớn vào đội ngũ y bác sĩ kiêm nhiệm và hệ thống trang thiết bị đơn sơ. Người dân trên đảo nếu mắc bệnh nặng buộc phải di chuyển hàng trăm km về đất liền bằng tàu hoặc máy bay, nhiều trường hợp nguy kịch khó có thể cấp cứu kịp thời. Đây chính là nỗi lo của người dân và du khách khi đến Côn Đảo.

Tuy nhiên, những năm gần đây, hạ tầng, nhân lực và công tác y tế tại Côn Đảo đã thay đổi rõ rệt. Các chương trình hợp tác y tế từ đất liền được triển khai mạnh mẽ, đưa bác sĩ, chuyên gia ra hỗ trợ định kỳ. Cùng với đó, nhiều trang thiết bị hiện đại đã được đưa vào sử dụng, giúp công tác khám chữa bệnh hiệu quả hơn nhiều so với trước đây.

Tháng 4/2025, Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo đã được khánh thành với mức đầu đầu tư hơn 247 tỷ đồng và chính thức đưa vào sử dụng vào cuối tháng 8 với công suất 60 giường (giai đoạn 1), tiến tới quy mô 100 giường tương đương bệnh viện đa khoa hạng III.

Trung tâm Y tế quân - dân y đặc khu Côn Đảo được đầu tư hơn 247 tỷ đồng, chính thức đưa vào sử dụng vào cuối tháng 8/2025

Một trong những bước tiến quan trọng với công tác y tế tại đặc khu Côn Đảo là chính sách điều động, luân chuyển, tăng cường đội ngũ bác sĩ từ các bệnh viện hàng đầu từ TP.HCM ra đảo công tác. Nhiều y, bác sĩ trẻ đã tình nguyện lên đường ra Côn Đảo, mang theo tri thức và nhiệt huyết để phục vụ cộng đồng nơi đảo xa.

Những bác sĩ chuyên khoa đầu tiên từ các bệnh viện hàng đầu ở TP.HCM đến nhận nhiệm vụ tại Côn Đảo

Không chỉ vậy, ngành y tế còn tổ chức các khóa đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng cấp cứu và điều trị chuyên sâu cho lực lượng y tế tại chỗ. Việc kết nối trực tuyến với các bệnh viện tuyến trên thông qua hệ thống telemedicine giúp bác sĩ tại Côn Đảo có thể hội chẩn, xin ý kiến chuyên môn trong những ca phức tạp, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả điều trị.

Trong chiến lược dài hạn, Côn Đảo được định hướng xây dựng thành mô hình y tế biển đảo kiểu mẫu của cả nước, nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, tạo nền tảng phát triển bền vững.

Hiện đại hóa công tác y tế, giảm khoảng cách giữa đảo xa với đất liền

Ngày 21/9 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng đoàn công tác và lãnh đạo Thành ủy TPHCM đã đến thăm, làm việc tại Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo cho biết, Trung tâm được thành lập từ năm 2005, vừa thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân, vừa đảm bảo y tế cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo, ngư dân và du khách.

Các y bác sĩ tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo lần đầu tiên thực hiện thành công một ca phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa viêm cho một bệnh nhân nam, đánh dấu lần đầu tiên kỹ thuật cao được triển khai ngay tại địa phương

Thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo, từ ngày 3/9 đến nay, Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức đợt 1 chương trình luân phiên các bác sỹ chuyên khoa ra công tác tại Côn Đảo. Kể từ khi thực hiện chương trình này, số lượt người đến khám chữa bệnh tại Trung tâm tăng 67% so với tháng 8/2025; số lượt điều trị nội trú tăng 75%; Công suất sử dụng giường bệnh tăng 72%.

Đặc biệt, các bác sỹ chuyên khoa đã phối hợp phẫu thuật thành công 8 ca bệnh, trong đó có nhiều ca bệnh phức tạp lần đầu tiên được thực hiện thành công ngay tại đặc khu Côn Đảo, giảm tình trạng phải chuyển tuyến về đất liền.

Qua đó, giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Điều này cũng đánh dấu cột mốc quan trọng, khẳng định hiệu quả thiết thực của chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa ra công tác tại Côn Đảo.

Biểu dương nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, y bác sỹ Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá cao hiệu quả bước đầu của mô hình luân phiên bác sỹ chuyên khoa ra công tác tại Côn Đảo. Đây là giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay của Côn Đảo, đồng thời là cách để thu hẹp khoảng cách chất lượng dịch vụ y tế giữa đất liền và hải đảo.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dự lễ ký kết triển khai chương trình nha học đường theo mô hình trường - trạm và chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người cao tuổi tại Côn Đảo, trong chuyển công tác đến đặc khu

Trong tương lai, cùng với hạ tầng giao thông, dịch vụ du lịch và các ngành kinh tế khác, y tế sẽ tiếp tục là “đòn bẩy” quan trọng đưa Côn Đảo phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với vị thế vùng đất thiêng, giàu tiềm năng và đầy sức sống.

Quang Hưng