TRUNG QUỐC - Suốt 17 năm, mẹ chồng kiên trì chăm sóc con dâu sống thực vật dần hồi phục. Giờ đây, cô đã có thể nói vài từ và tự nấu những bữa ăn đơn giản.

Được mẹ chồng tận tâm chăm sóc, con dâu từng bị hôn mê thực vật đã hồi phục, có thể nói và đi lại. Ảnh: Douyin

Năm 2009, Xu sống tại huyện Thanh Vân, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng khi bị xe tải đâm. Biến cố xảy ra chỉ 1 tháng sau đám cưới, khiến cô rơi vào trạng thái sống thực vật, theo SCMP.

Từ đó, cuộc sống của gia đình Xu hoàn toàn thay đổi. Chồng đi làm. Mẹ chồng cô - bà Xuan Fengying (hiện 68 tuổi) trở thành người chăm sóc chính, dành gần như toàn bộ thời gian để đồng hành cùng con dâu.

“Con bé đã lấy con trai tôi thì cũng là con của tôi. Sao tôi có thể bỏ rơi nó được?”, bà Xuan chia sẻ.

Mỗi bữa, bà Xuan đút từng thìa thức ăn dạng lỏng cho con dâu, mất khoảng 1 giờ mới hoàn thành. Để ngừa loét da do nằm lâu, bà còn giúp Xu trở mình hơn 10 lần mỗi ngày.

Bà cũng đảm nhận những công việc sinh hoạt cá nhân như vệ sinh cho con dâu sau khi cô mất khả năng kiểm soát việc bài tiết, thường xuyên xoa bóp các cơ, hỗ trợ vận động.

Bà Xuan Fengying chăm con dâu bị tai nạn. Ảnh: Douyin

Không chỉ chăm sóc về thể chất, bà Xuan còn cố gắng duy trì sự kết nối với con dâu bằng những câu chuyện trong gia đình, chuyện xảy ra ở làng, mở những bài hát cô yêu thích và nhiều lần gọi tên cô.

Những năm tháng chăm sóc kéo dài, nhưng bà không từ bỏ hy vọng.

Xu dần thoát khỏi trạng thái sống thực vật. Tuy nhiên, tổn thương não nghiêm trọng do tai nạn khiến khả năng nhận thức của cô chỉ tương đương một đứa trẻ 4 tuổi.

Bà Xuan tiếp tục giúp con dâu tập đi, thực hiện các bài tập phục hồi chức năng và từng bước làm quen trở lại với những hoạt động thường ngày.

17 năm trôi qua, đến nay, Xu đã có thể nói được một vài từ, thậm chí tự nấu những món ăn đơn giản. Trong một đoạn video được ghi lại, cô nói với mẹ chồng: “Mẹ ơi, tốt lắm”.

Bà Xuan Fengying chăm con dâu bị tai nạn. Ảnh: Douyin

Dù sức khỏe không còn như trước, bà Xuan vẫn lo lắng cho tương lai của con dâu. Bà cho biết đôi chân mình đã đau nhức suốt nhiều năm và bản thân mắc chứng cao huyết áp. Có lần Xu ngã xuống đất, bà phải nhờ một người hàng xóm giúp.

Nhìn những người xung quanh có thời gian thư giãn, bà cũng không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng.

“Tất nhiên, tôi cũng ghen tị với cuộc sống thảnh thơi của người khác. Họ có thể ra quảng trường nhảy múa. Nhưng trách nhiệm của tôi là chăm sóc con dâu”, bà chia sẻ.

Điều khiến người mẹ chồng day dứt nhất là chuyện gì sẽ xảy ra với Xu khi bà không còn đủ sức chăm sóc cô. Bởi vậy, bà đã dặn con trai tiếp tục chăm lo cho vợ nếu mẹ qua đời.

“Tôi không mong gì hơn ngoài việc con bé ngày càng khỏe lên. Tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng đôi chút khi thấy nó có thể nấu ăn. Như vậy, sau khi tôi qua đời, nó vẫn có thứ để ăn”, bà Xuan nói.

Câu chuyện về tình cảm mẹ chồng nàng dâu khiến nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc xúc động. Một người bình luận: “Xin kính phục người mẹ chồng này”. Người khác gửi lời chúc bà Xuan luôn khỏe mạnh và sống lâu.