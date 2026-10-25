TRUNG QUỐC - Từng thoát nghèo và nổi tiếng nhờ những nông dân cao tuổi tập yoga giữa đồng quê, ngôi làng Yugouliang sau 10 năm đã dần mất đi hào quang.

Người cao tuổi ở ngôi làng Yugouliang tập yoga. Ảnh: Sixthtone

Một ý tưởng mới đã làm thay đổi cuộc sống của người dân ngôi làng hẻo lánh Yugouliang, thuộc tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Đó là sử dụng yoga để giúp người dân thoát nghèo.

Ý tưởng giúp làng nghèo đổi đời

Năm 2016, ông Lu Wenzhen, 50 tuổi, được cử đến làm bí thư tại Yugouliang, ngôi làng hẻo lánh ở Trung Quốc đến mức khó tìm thấy trên bản đồ, theo Sixth Tone.

Khi đó, làng chỉ có khoảng 100 cư dân, chủ yếu sống bằng trồng trọt, chăn nuôi và cho thuê đất. Hơn một nửa dân số kiếm chưa đến 2.952 nhân dân tệ (khoảng 11,5 triệu đồng) mỗi năm. Cuộc sống khó khăn, thời tiết lạnh giá và lao động nặng nhọc khiến các bệnh về xương khớp, đường hô hấp khá phổ biến.

Trong những lần thăm hỏi người dân, ông Lu nhận thấy nhiều phụ nữ cao tuổi thường ngồi hàng giờ trên bệ sưởi bằng gạch. Hình ảnh này gợi cho ông tư thế hoa sen trong yoga. Ông nảy ra ý tưởng đưa yoga đến làng, vừa giúp người dân rèn luyện sức khỏe, vừa tìm hướng phát triển kinh tế.

Bà Jin Xiuying, cán bộ phụ trách công tác phụ nữ, được giao vận động các hộ tham gia. Ban đầu, nhiều người cho rằng làm đồng đã đủ vất vả, không còn thời gian tập luyện. Tuy nhiên, nhờ kiên trì thuyết phục, phong trào dần lan rộng.

Người dân tập luyện để thực hiện những động tác khó như trồng cây chuối bằng đầu, đứng một chân hay xoạc ngang. Ngày càng nhiều nam giới cũng tham gia.

Năm 2017, Yugouliang bắt đầu nổi tiếng khi Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng hình ảnh những nông dân cao tuổi tập yoga giữa đồng quê.

Bà Li Xiufang tập yoga trong sân nhà ở Yugouliang. Ảnh: Sixthtone

Kiếm tiền từ yoga và nông sản

Nhờ sự nổi tiếng, người dân Yugouliang bắt đầu livestream tập yoga, bán nông sản địa phương và các khóa học yoga quay sẵn, thu về hàng nghìn nhân dân tệ vào những ngày thuận lợi. Những thành viên tham gia thường xuyên có thể kiếm hơn 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,8 triệu đồng) mỗi tháng, gấp khoảng 5 lần mức lương hưu nông thôn thời điểm đó.

Mùa đông, nhóm vẫn tập luyện trong một ngôi nhà bỏ hoang, dùng quần áo cũ che các khe hở và đốt bếp than để chống rét.

Bà Wu Qilian, 83 tuổi, cho biết cháu trai bà từng bỏ công việc tại Bắc Kinh để về quê quản lý tài khoản mạng xã hội của gia đình. Yugouliang sau đó được cư dân mạng gọi là “Ngôi làng yoga số một Trung Quốc” và chính thức thoát nghèo vào ngày 29/2/2020.

Hào quang dần phai nhạt

Thời kỳ thịnh vượng của Yugouliang không kéo dài lâu. Diêm mạch khó trồng, còn kế hoạch phát triển giống khoai tây mới của ông Lu thất bại do không tìm được đơn vị thu mua. Hoạt động livestream bán nông sản cũng dần sa sút.

Nhóm yoga ngày càng ít người tham gia. Một số thành viên qua đời hoặc chuyển đến sống cùng con cái, trong khi nhiều người đã quá già hoặc mắc bệnh, không thể thực hiện những tư thế khó.

Sau khi bà Jin thôi giữ chức cán bộ phụ trách công tác phụ nữ năm 2021, các buổi tập càng thưa vắng do những lời hứa trả tiền cho người tham gia không được thực hiện.

Năm 2026, bà Liu Runtao (hiện 58 tuổi), người mới đảm nhận vị trí này trong năm 2026, nỗ lực tập hợp lại nhóm nhưng ít người hưởng ứng. Hiện các buổi tập chủ yếu còn một nhóm nhỏ phụ nữ cao tuổi. Bí thư làng Li Jidong cũng lo ngại những động tác khó có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của họ.

Dù ngoài 70 tuổi, bà Zhang Xiying vẫn kiên trì tập yoga. Tuy nhiên, giờ đây bà tập chủ yếu để giữ gìn sức khỏe và chăm sóc chồng, thay vì gây dựng danh tiếng cho ngôi làng.

“Tập thể dục giúp tôi khỏe mạnh. Tôi còn cần chăm sóc thật tốt cho chồng”, bà chia sẻ.