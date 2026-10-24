BRAZIL - Sau nhiều năm chiến đấu với ung thư, vượt qua khó khăn, người phụ nữ 60 tuổi làm đám cưới với chú rể kém 11 tuổi.

Hilaria Mireski và Adao Pereira trong đám cưới tại quê nhà. Ảnh: IG

Trải qua nhiều lần chẩn đoán, chữa trị ung thư da, mất một bên mắt và một phần mũi, Hilaria Mireski vẫn kiên cường vượt qua nghịch cảnh. Ở tuổi 60, cô tìm thấy hạnh phúc bên Adao Pereira - người đàn ông kém mình 11 tuổi, người đã đồng hành cùng cô suốt 7 năm qua, theo People.

Mới đây, hai người tổ chức lễ cưới tại nhà thờ ở quê nhà Itaiopolis, bang Santa Catarina, Brazil.

Mireski mắc hội chứng Gorlin-Goltz, một bệnh di truyền hiếm gặp làm tăng nguy cơ phát triển một dạng ung thư da.

Năm 2019, căn bệnh khiến Mireski mất một bên mắt và một phần mũi. Những biến cố sức khỏe nghiêm trọng khiến cuộc sống của cô trải qua nhiều thử thách. Tuy nhiên, thay vì buông xuôi, người phụ nữ Brazil vẫn kiên trì điều trị, đồng thời chia sẻ câu chuyện của mình nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về căn bệnh hiếm gặp.

Trong video ghi lại hôn lễ được đăng tải trên Instagram, Mireski xuất hiện trong chiếc váy cưới ren với tay áo xuyên thấu và chân váy xòe rộng. Bên cạnh cô, chú rể Pereira diện bộ vest đen lịch lãm cùng cà vạt xanh.

Cả hai khoác tay nhau bước vào lễ đường trong tiếng nhạc A Thousand Years của Christina Perri. Khi đang bước đi, Pereira nhẹ nhàng hôn lên đầu cô dâu. Họ cùng nở nụ cười hạnh phúc, trao nhau nụ hôn trước sự chứng kiến của mọi người.

Sau khi linh mục hoàn tất nghi thức kết hôn, những người tham dự đồng loạt vỗ tay chúc mừng đôi uyên ương. Với Mireski, đây không chỉ là ngày trọng đại của tình yêu mà còn là dấu mốc sau hành trình dài vượt qua những biến cố sức khỏe.

“Hôm nay, một chương mới bắt đầu. Tôi đã chọn sự sống”, cô chia sẻ.

Trước đây, Mireski đã rời bỏ một cuộc hôn nhân đầu tiên với người chồng đầy bạo lực, nghiện rượu. Cô một mình nuôi dạy 2 con gái.

Cô gặp Pereira khoảng 7 năm trước tại Bệnh viện Erasto Gaertner ở thành phố Curitiba, Brazil. Khi ấy, Pereira đưa cha đến bệnh viện điều trị. Cuộc gặp gỡ dần trở thành tình bạn, rồi đưa hai người đến gần nhau hơn.

Sau này, khi hai con gái của Mireski không thể đưa mẹ đến bệnh viện, Pereira chủ động đồng hành cùng cô trong các buổi khám và điều trị. Qua những lần cùng nhau đối mặt với khó khăn, mối quan hệ giữa họ ngày càng gắn bó.

Sau nhiều năm bên nhau, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân.

Bên cạnh câu chuyện tình yêu, Mireski còn muốn truyền đi thông điệp về nghị lực và niềm tin. Cô thường chia sẻ những suy ngẫm về hành trình của mình, cho rằng mỗi người đều phải đối mặt với những thử thách riêng trong cuộc sống.

Dù phải đối mặt với căn bệnh kéo dài và những tổn thất về ngoại hình, cô vẫn lựa chọn tiếp tục sống, yêu thương và hướng về tương lai.