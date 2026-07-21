Theo Sina, tin tức diễn viên Tạ Hiền qua đời gây chú ý trong giới giải trí Hoa ngữ. Đài TVB và các kênh truyền hình cùng phát sóng lại các tác phẩm ông đóng thời trẻ để tưởng nhớ tượng đài màn ảnh.

Diễn viên gạo cội Tạ Hiền qua đời.

Trong ký ức của các đồng nghiệp, "Tứ ca" (tên gọi thân mật của Tạ Hiền - PV) là người nghệ sĩ tài năng, sống nghĩa khí và hết lòng vì người khác.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ nam diễn viên đã qua đời từ 16/7 sau thời gian nhập viện vì bệnh viêm phổi. Đến sáng 20/7, linh cữu Tạ Hiền đã được mang hỏa táng tại Nhà hỏa táng Hòa Hợp Thạch ở Tân Giới, Hong Kong.

Theo nguyện vọng của ông, lễ tang được tổ chức kín đáo, riêng tư. Hoa hậu Địch Ba Lạp - vợ cũ của Tạ Hiền, cùng 2 con Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình đều có mặt trong phút cuối tiễn đưa.

Sinh thời, Tạ Hiền là ngôi sao gạo cội nổi tiếng của showbiz, sở hữu khối tài sản khoảng 1 tỷ đô la Hong Kong (127 triệu USD) bao gồm bất động sản, cổ phiếu, tác phẩm nghệ thuật...

Tạ Hiền bế cháu nội - bé Lucas chụp ảnh cùng con trai Tạ Đình Phong, con gái Tạ Đình Đình và con dâu cũ Trương Bá Chi.

Tờ HK01 cho biết thời điểm nằm trên giường bệnh, Tạ Hiền đã chuẩn bị sẵn di chúc để tránh tranh chấp tài sản. Ông để lại 90% tài sản cho 2 cháu nội là Lucas và Quintus, con của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi. Phần còn lại 10% được chia đều cho hai anh em Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình.

"Tạ Hiền phân chia dựa trên điều kiện kinh tế của gia đình. Ông biết 2 người con của mình đều có thu nhập tốt nên không quá lo lắng. Ngược lại, ông luôn trăn trở 2 cháu trai lớn lên trong hoàn cảnh đổ vỡ, thiếu vắng tình thương nên xem đây như sự bù đắp", người thân của gia đình chia sẻ.

Từ sau khi Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đổ vỡ, Tạ Hiền không ít lần bày tỏ tình yêu thương các cháu. Ông cũng dành sự ngợi khen đặc biệt đến con dâu cũ Trương Bá Chi suốt nhiều năm làm mẹ đơn thân chăm lo tốt các con.

Coco - bạn gái cũ kém 49 tuổi của Tạ Hiền thương tiếc ông.

Nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp và khán giả nhiều thế hệ đăng tải bài viết chia buồn, thương tiếc ông. Trương Bá Chi và Coco - bạn gái cũ của Tạ Hiền cùng lặng lẽ đổi ảnh đại diện trang cá nhân sang màu đen. Một số nghệ sĩ: Châu Tinh Trì, Thành Long, Xa Thi Mạn, Thư Kỳ... lần lượt chia sẻ kỷ niệm, lời nhắn tiễn biệt ông.

Tạ Hiền sinh năm 1936, là diễn viên kỳ cựu của Hong Kong và Hoa ngữ. Ông từng đóng Tiêu Thập Nhất Lang, Anh hùng xạ điêu, Tuyết sơn phi hồ, Thiên long bát bộ... Ông được khán giả châu Á đặc biệt yêu mến qua vai diễn "Thần bài" Long Tứ trong loạt phim kinh điển của thập niên 1980.

Ông từng trở thành diễn viên lớn tuổi nhất giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất trong lịch sử Lễ trao giải Kim Tượng.

Tài tử và Hoa hậu Hong Kong 1973 Địch Ba Lạp có 2 người con: Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình, cả hai đều phát triển sự nghiệp trong làng giải trí. Sau ly hôn, Tạ Hiền trải qua không ít cuộc tình với những người phụ nữ khác nhưng đều đổ vỡ.

Diễn viên Tạ Hiền trên màn ảnh

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu