Theo hình ảnh từ camera nhà trường ghi lại, khi hàng chục học sinh đang có mặt tại sân trường, bất ngờ một trận mưa dông quét qua đã cuốn phăng hàng loạt bàn ghế.

Do diễn biến thời tiết quá bất ngờ, một số học sinh nhỏ tuổi không kịp chạy vào lớp đã bị quật ngã dúi dụi, có em bị bàn bay, va vào người.

Cơn dông bất ngờ khiến hàng loạt bàn bay, có cái quật thẳng vào học sinh.

Tối 7/5, trao đổi với PV, ông La Xuân Thắm, Chủ tịch UBND xã Nậm Chày (Lào Cai) cho biết, vụ việc trên xảy ra tại trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Nậm Chày vào cuối giờ chiều cùng ngày và không có thiệt hại về người, tài sản.

Ông Sầm Văn Tuyến, hiệu trưởng nhà trường cho biết, cơn mưa dông xảy ra vào khoảng 17h45, khi hàng chục học sinh đang sinh hoạt, vui chơi tại khu sân mái vòm của nhà trường.

Theo ông Tuyến, toàn bộ học sinh có mặt tại thời điểm đó đều an toàn, không có em nào bị thương.

"Trước những diễn biến thời tiết bất thường, mưa dông bất chợt xuất hiện, các thầy cô nhà trường vẫn luôn tập trung theo dõi để có biện pháp đảm bảo an toàn cho các em", ông Tuyến nói.