Tối 29/3, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo phường Trung Tâm cho biết khoảng 17h cùng ngày, mưa dông kèm gió lớn trên tỉnh lộ 174 (đoạn qua địa bàn phường) đã làm 3 cây xà cừ bật gốc, đè trúng ôtô.

Thời điểm trên, ôtô biển số 21B-017.xx do một tài xế điều khiển khi lưu thông qua khu vực này bất ngờ bị ba cây xà cừ lớn ven đường đổ, đè trúng.

Cùng tối, UBND tỉnh Lào Cai có văn bản hỏa tốc gửi các sở, ngành, địa phương, yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa dông kèm lốc.

Văn bản nêu, ngày 29/3, thời tiết cực đoan gây mưa dông tại 14 xã, phường, làm thiệt hại về nhà ở, tài sản và ảnh hưởng sản xuất của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương nhanh chóng rà soát thiệt hại, huy động lực lượng hỗ trợ người dân, nhất là các hộ bị tốc mái; đồng thời triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ nhà ở, sản xuất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện, bảo đảm đúng quy định.

Xuất hiện mưa đá dữ dội ở Phú Thọ Chiều 22/3, mưa giông diện rộng xuất hiện tại một số tỉnh như Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai. Nhiều khu vực ghi nhận mưa đá với các hạt có đường kính từ 1-3cm.







