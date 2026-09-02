Ngôi làng Đồng Di cách trung tâm thành phố Huế khoảng 7 km, nằm giữa những cánh đồng lúa xanh mướt, bên dòng sông Như Ý êm đềm.

Chị Phương chia sẻ, chị vốn làm thiết kế tự do - chuyên thiết kế, tư vấn vận hành các công trình nghỉ dưỡng, homestay, khách sạn từ năm 2017. Ngoài ra, chị cũng dạy tiếng Anh giao tiếp online. Do đặc thù công việc, chị thường xuyên đi công tác xa. Trong khi đó, từ khi bố mất, mẹ chị sống một mình ở TPHCM, ít có dịp gặp gỡ bạn bè, họ hàng vì ai cũng bận rộn.

Khoảng 4 năm trước, chị Phương dùng tiền tích lũy mua một mảnh đất 165m2 ở quê ngoại tại làng Đồng Di. Ban đầu, chị chưa nghĩ đến việc về quê xây nhà. Nhưng càng đi nhiều, chị càng nhận ra mình muốn có một nơi ở bình yên, gần gũi họ hàng, làng xóm hơn cho mẹ và cũng là một nơi để bản thân được nghỉ ngơi, thoát khỏi căng thẳng công việc.

Từ đó, chị Phương quyết định bán căn nhà ở TPHCM để xây một ngôi nhà mới cho hai mẹ con ở Huế.

Ngôi nhà 2 tầng giữa khu vườn do chị Phương tự thiết kế

Xây ngôi nhà "chẳng giống ai"

Khi bắt tay xây nhà, chị Phương nhận không ít lời thắc mắc từ người thân, hàng xóm. Mảnh đất rộng 165m² nhưng phần móng và tầng trệt chị chỉ xây 28m².

"Khi mình mới làm móng, ai cũng lăn tăn, sao xây nhà quê mà bé tẻo teo, chật hẹp, chẳng giống với những ngôi nhà xung quanh. Hay khi xây gần xong nhưng cây xanh chưa lớn, nắng chiếu thẳng vào nhà, ai cũng khuyên làm thêm bán mái. Ngay cả mẹ mình cũng có lúc hoài nghi, không hiểu ngôi nhà của con gái sẽ ra sao, có thực sự tiện dụng, phù hợp hay không", chị Phương kể.

Thực tế, khi rời phố về quê, chị Phương muốn dành phần lớn diện tích đất để trồng cây xanh, làm sân trước, sân sau và khoảng không quanh nhà, thay vì biến toàn bộ khu đất thành những mảng bê tông.

Vừa xây dựng nhà, chị vừa cải tạo vườn, trồng nào chuối, đu đủ, ổi, cau, hoa giấy, xen kẽ rau xanh, thảo dược... Chị ưu tiên những cây vừa dễ sống, nhanh lớn vừa có thể lấy quả, làm rau hoặc tạo bóng mát.

"Với mình, không gian sống không chỉ nằm trong bốn bức tường mà được nối dài ra khoảng sân và khu vườn", chị nói.

Sau 8 tháng trồng, chăm sóc, khu vườn quanh nhà đã xum xuê, xanh mướt

Tầng 1 có một phòng khách nhỏ, bếp, khu pha chế, phòng riêng của mẹ. Tầng trên được mở rộng hơn, với diện tích khoảng 45m², có phòng ngủ của chị Phương, phòng đa năng (phục vụ xem phim, đọc sách, làm việc...), phòng thờ, 2 góc ban công ngắm bình minh, hoàng hôn.

"Bản thân mình không cần làm một căn nhà thật rộng mà quan trọng là công năng. Phòng khách chỉ cần đủ 1 bộ sofa và chiếc bàn nhỏ tiếp khách. Thông thường, những cuộc trò chuyện sẽ diễn ra ở sân vườn.

Ở phòng đa năng, mình đặt một chiếc sofa gấp để khi có bạn bè ghé thăm, hoàn toàn có thể trở thành giường nghỉ ngơi cho họ", chị Phương cho biết.

Phòng đa năng có chiếc sofa kết hợp làm ghế và giường

Những vị trí có thể, chị dùng cửa trượt và tủ âm tường để không chiếm thêm diện tích khi đóng mở.

Căn nhà có rất nhiều cửa sổ, cửa kính và cửa mở ra các phía. Một số phòng có thể đón ánh sáng, gió từ nhiều hướng, giúp không gian nhỏ có cảm giác rộng hơn. Ngôi nhà nhỏ nhưng nhiều ánh sáng, thông gió tự nhiên khiến cuộc sống của mẹ con chị Phương thoải mái thấy rõ so với ngày ở thành phố.

Phòng ngủ ngập ánh sáng ở tầng 2 của chị Phương

Chị Phương kể thêm, khi hoàn thiện việc xây dựng, nhiều hàng xóm bất ngờ vì ngôi nhà "nở" ra, nhìn rộng rãi, thoáng mát và đẹp mắt.

Bí quyết xây nhà tiết kiệm

Là người làm trong ngành thiết kế nhiều năm, chị Phương tự thiết kế, lựa chọn vật liệu và trực tiếp giám sát phần lớn quá trình xây dựng nhà. Nhờ đó, chị tiết kiệm được khá nhiều chi phí nhưng đây cũng là quãng thời gian áp lực.

Chị Phương phải điều phối nhiều đội thợ, tính toán thời điểm đội này hoàn thành để đội khác tiếp tục công việc, hay bố trí các đội làm song song. Tiến độ ảnh hưởng nhiều do những cơn bão lớn.

Tổng chi phí hoàn thiện căn nhà, gồm cả nội thất, sân vườn, hồ cá và các hạng mục liên quan của chị Phương khoảng 1,3 tỷ đồng. Riêng phần xây dựng, gồm móng, sàn, tường, trần và các hạng mục kết cấu, chiếm gần 1 tỷ đồng. Đây cũng là phần chị cho rằng không nên cố tiết kiệm bởi ảnh hưởng trực tiếp tới độ bền lâu dài của ngôi nhà.

Phòng bếp nhỏ xinh

Ngược lại, nội thất và vật liệu hoàn thiện là phần có thể cân đối ngân sách.

Nhà có rất nhiều cửa nhưng chị Phương không chọn nhôm Xingfa mà dùng khung sắt kết hợp kính cường lực. Theo tính toán của chị, phương án này có thể giảm khoảng 40% chi phí. Tuy nhiên, khung sắt có độ cách âm và kín khít không bằng nhôm.

Gạch lát sàn và ốp tường được chị chọn trong khoảng 80.000-250.000 đồng/m². Chị Phương cho rằng không phải cứ vật liệu đắt tiền mới tạo ra một không gian đẹp; quan trọng là chọn đúng loại cho từng khu vực và phối hợp hài hòa với tổng thể.

Nhiều món nội thất được chị mua trên các sàn thương mại điện tử như bồn tắm gỗ, đèn, bồn rửa... Thay vì đặt rèm cửa trọn gói với chi phí gần 20 triệu đồng, chị Phương tự mua vải, phụ kiện rồi thuê thợ may trong làng thực hiện. Tổng chi phí chỉ 4 triệu đồng.

"Tôi sẽ chọn mua 1 chiếc giường không quá đắt, thay vào đó dành chi phí để mua đệm, chăn ga, gối chất lượng, phục vụ giấc ngủ ngon hơn", chị Phương cho hay.

Chị cũng tìm mua những bộ cửa gỗ cũ để sửa chữa, lắp đặt vào nhà. Bốn bộ cửa cũ có giá 5,5 triệu đồng, trong khi nếu làm mới có thể tốn hơn 25 triệu đồng.

"Những món đồ cũ không chỉ giúp tiết kiệm mà còn có vẻ đẹp riêng, đồng thời phù hợp với mong muốn tái sử dụng vật liệu của mình", chị Phương nói.

Quán cà phê nhỏ trước sân

Sau khi ngôi nhà hoàn thiện, mẹ chị Phương không còn hoài nghi về ý tưởng của con gái. Mỗi ngày, bà thức dậy trồng rau, chăm vườn, sống gần gũi bên bà con lối xóm, kinh doanh một quầy cà phê nhỏ cho "vui cửa vui nhà".

Nhìn thấy mẹ sống vui, sống khoẻ, chị Phương an tâm hơn trước mỗi chuyến công tác xa. Ngôi nhà cũng trở thành nơi chị luôn mong mỏi trở về để nghỉ ngơi, sạc năng lượng.

Ảnh: NVCC