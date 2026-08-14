Rời phố về ngoại ô

Chị Lê Thu Tâm (quê Lâm Đồng) và chồng (quê Tiền Giang cũ) từng có thời gian sinh sống tại Kisarazu, thành phố phía tây nam tỉnh Chiba, Nhật Bản. Khi đó, chị làm nhân viên văn phòng kiêm phiên dịch, còn chồng làm việc tại một công ty chuyên sản xuất cấu kiện gỗ và lắp đặt công trình.

Dù cuộc sống nơi đây khá thuận tiện, nhà chỉ cách nơi làm việc và các tiện ích khoảng 5 phút lái xe, vợ chồng chị Tâm vẫn luôn mong muốn tìm một không gian sống gần gũi, hòa mình với thiên nhiên.

Năm 2024, sau một thời gian chuẩn bị và học hỏi những điều cần thiết cho cuộc sống tự cung tự cấp, cặp đôi quyết định chuyển nhà ra ngoại ô.

“Khi ấy, mình đã đi khắp nơi trong tỉnh Chiba, từ xuống biển đến lên núi, vào rừng để tìm kiếm mảnh đất phù hợp với khả năng và mong muốn của hai vợ chồng.

Cuối cùng, chúng mình chốt được một căn nhà giữa rừng nhưng cách biển chỉ khoảng 40 phút lái xe. Bờ biển này dài và sở hữu khung cảnh đẹp, nằm giáp Thái Bình Dương”, chị Tâm nhớ lại.

Không gian sống xanh mát giữa núi rừng của vợ chồng chị Tâm ở tỉnh Chiba, cách thủ đô Tokyo khoảng 1,5 giờ lái xe

Gia đình nhỏ của cặp vợ chồng Việt

Người phụ nữ quê ở Lâm Đồng cho hay, khuôn viên nơi ở mới của gia đình họ có tổng diện tích là 6.600m2. Trong đó có sẵn cả đồi tre và cây gỗ lâu năm, cùng vài nhà kho và 2 căn nhà lớn.

Đặc biệt, khu đất được bao bọc 3 phía bởi cây xanh, còn lại một mặt giáp với đường lớn nhưng vẫn đảm bảo riêng tư và yên tĩnh.

“Địa điểm này được chủ cũ xây dựng từ năm 1993 với nguồn kinh phí khá lớn, ước tính khoảng 20 tỷ đồng tại thời điểm đó.

May mắn, gia đình mình đã được nhượng lại với mức giá dễ chịu, chỉ bằng khoảng 1/6 số vốn đầu tư ban đầu”, chị kể.

Ngôi nhà cũ cùng khu vườn rộng tràn ngập cây xanh ở ngoại ô

Sống thuận tự nhiên, “chừa” đất cho động vật hoang dã

Chị Tâm cho biết, chồng chị vẫn duy trì công việc tại thành phố, cách nhà khoảng 28km, còn chị chuyển sang làm việc online để có thêm thời gian chăm sóc con và vun vén không gian sống của gia đình.

Dù bận rộn, vợ chồng chị vẫn ưu tiên lối sống tự cung tự cấp, từng bước giảm sự phụ thuộc vào các dịch vụ bên ngoài, từ điện, nước, thực phẩm đến y tế, giáo dục...

Gia đình nhỏ hướng đến lối sống "thuận tự nhiên"

Cụ thể, cặp vợ chồng Việt tự đốn củi chất kho dự trữ, đốt củi rừng làm than để nấu ăn hàng ngày và phòng khi có thiên tai mất nguồn ga/điện.

Họ cũng đang hoàn thiện hệ thống nước giếng để chủ động được nguồn nước riêng và tiến tới ngừng sử dụng nước máy.

Trong vườn, chị còn trồng đa dạng các loại rau trái và nuôi gà lấy trứng để có nguồn thực phẩm sạch hàng ngày.

Chị Tâm cho hay, gia đình ưu tiên trồng rau củ quả theo mùa, áp dụng phương pháp chăm sóc hoàn toàn tự nhiên nên thu hoạch được gì sẽ sử dụng thứ đó và không đặt nặng vấn đề về năng suất hay kiếm thêm thu nhập.

Những loại rau trái mà chị Tâm tự trồng trọt...

... và những sản vật thu hái được từ tự nhiên

“Tiêu chí sống của gia đình mình là không làm gì tổn hại đến thiên nhiên và môi trường đất.

Cả nhà cũng học cách trở về sống an lành với thiên nhiên, quan sát và trải nghiệm từ những điều nhỏ bé: trồng rau để chung với cỏ, nuôi tằm lấy kén và nhộng, lấy tro làm nước giặt, ủ bồ hòn làm chất tẩy rửa,… kết hợp xử lý rác thải thành thức ăn cho ruồi lính đen rồi lấy ấu trùng đó làm thức ăn cho gà.

Mình cũng chừa một phần đất trên đồi cho động vật hoang dã có thể sinh sống an toàn. Vì khu vực mình ở có nhiều loại thú như lợn rừng, hươu, chồn, chim trĩ và khỉ… Chúng thỉnh thoảng sẽ vào phá vườn nhưng mình đã rào sơ lại nên việc trồng trọt không bị ảnh hưởng”, chị chia sẻ.

Kể từ khi rời phố, cuộc sống của gia đình chị Tâm thay đổi tích cực hơn, từ sức khỏe đến tinh thần

Người phụ nữ Việt tiết lộ, việc giáo dục con cái của họ cũng thiên về hướng tự do phát triển, lấy con làm trung tâm và luôn có sự đồng hành của cha mẹ.

Với chị, việc ôm con thủ thỉ bên bếp lửa ấm, cùng ngắm sao trời ở ban công, cùng con nuôi tằm nuôi gà, chia sẻ thức ăn cho các động vật nhỏ... vừa là những trải nghiệm đời sống rất thật, vừa trở thành bài học để con tiếp thu kiến thức, kỹ năng sống và học được cách quan sát, yêu thương, sẻ chia.

Ảnh: Lê Thu Tâm