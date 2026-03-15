Dịp đầu năm mới, MC Bình Minh đưa vợ và các con du xuân tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Nam MC chia sẻ khoảnh khắc về con gái lớn An Nhiên thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Gia đình MC Bình Minh du xuân đầu năm.

An Nhiên - con gái lớn của MC Bình Minh gây chú ý nhờ vẻ ngoài xinh đẹp ở tuổi thiếu nữ.

An Nhiên sinh năm 2009, hiện học phổ thông tại một trường quốc tế TPHCM. Ở tuổi thiếu nữ, cô cao 1,76m, được nhận xét có nhiều nét của cả bố và mẹ.

An Nhiên chăm chơi thể thao.

Bên cạnh thừa hưởng gen từ bố, An Nhiên còn chăm chơi các môn thể thao như bơi lội, cầu lông nên chiều cao đặc biệt phát triển.

Có vẻ ngoài nổi bật và nền tảng từ bố mẹ, An Nhiên từng được khuyên phù hợp với nghề người mẫu và các cuộc thi hoa hậu. Tuy nhiên, cô tỏ ra không mấy hào hứng vì có định hướng công việc khác.

"Con gái không bị thu hút bởi hào quang của sự nổi tiếng, hiện chăm chỉ học hành để nuôi ước mơ trở thành kiến trúc sư", nam MC kể.

Bình Minh đặt tên con gái là An Nhiên với mong muốn sau này cô sẽ có cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng không lo nghĩ.

Phong cách đời thường của An Nhiên.

An Nhiên theo đuổi phong cách dịu dàng, nữ tính với mái tóc dài tự nhiên cùng kiểu trang điểm tối giản. Cô ưu tiên các trang phục váy quần ngắn, áo thun năng động phù hợp khi đến trường và tham gia các hoạt động thể thao, du lịch.

Doanh nhân Anh Thơ - bà xã nam MC kể An Nhiên thích nuôi tóc dài và từng hiến tặng 30cm tóc cho bệnh nhân ung thư. Là bố mẹ, họ tự hào vì con gái ngoan ngoãn, thành tích học tập tốt và luôn hướng đến cộng đồng.

An Nhiên và An Như - 2 con gái của MC Bình Minh.

Ngoài An Nhiên, vợ chồng Bình Minh còn có 1 cô con gái tên An Như. Khác với chị cả, em gái có vẻ ngoài cá tính, nước da ngăm. Do cách biệt tuổi không quá nhiều, 2 chị em thân thiết. Là chị lớn, An Nhiên luôn dành sự quan tâm cho em. Hai chị em thường cùng bố mẹ tham gia 1 số sự kiện giải trí.

Tổ ấm nhỏ 4 thành viên của MC Bình Minh.

Dù có điều kiện về kinh tế, Bình Minh và vợ đều hướng con đến cuộc sống độc lập, tự chủ. Nam MC được nhận xét là yêu chiều con hơn bà xã Anh Thơ. Tuy nhiên, anh cho rằng mọi thứ có chừng mực, không đi quá giới hạn.

"Tôi không nuông chiều yêu cầu vô lý của các bé mà vẫn giải thích và định hướng cho con hiểu chuyện. Tôi chỉ mong con lớn khôn, khỏe mạnh chứ không áp đặt hay quá trông chờ gì dễ gây áp lực cho con", anh nói.

Clip khoảnh khắc đời thường của An Nhiên và em gái An Như

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: FBNV