Tin sao Việt 27/2: Cựu mẫu Bình Minh chụp ảnh cùng con gái An Nhiên. Ở tuổi dậy thì, bé sở hữu chiều cao 1,76m, yêu thích phong cách dịu dàng, nữ tính với mái tóc dài tự nhiên.

Diễn viên Quỳnh Nga chia sẻ đoạn video xuất ngoại công tác đầu năm. Đáng chú ý, clip có sự xuất hiện của NSƯT Việt Anh - "tình tin đồn" của diễn viên. Cả 2 thời gian qua luôn song hành trong công việc lẫn đời sống.

BTV Sơn Lâm mừng người chị Thụy Vân trở lại dẫn dắt "Chuyển động 24h" trên sóng VTV.

Diễn viên Bích Thủy khoe tin vui mang thai con đầu lòng.

Ca sĩ Mỹ Lệ đến xông đất nhà ca sĩ Phương Thanh, mong bạn thân năm mới phát tài và sớm lấy chồng.

Ca sĩ Myra Trần hội ngộ Hồ Quỳnh Hương - người thầy đầu tiên của mình khi bước chân vào nghề.

NSƯT Ngọc Huyền kỷ niệm 42 năm ca hát.

NSND Mỹ Uyên gửi lời chúc đến các y bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Ca sĩ Xuân Nghi khoe được bạn trai Việt kiều cầu hôn.

Cựu diễn viên Kim Thư chọn ngày mùng 10 để khai trương quán trở lại.

Ca sĩ Hùng Huỳnh thích ngồi quán vỉa hè mỗi dịp ra Hà Nội.

Thúy Ngọc