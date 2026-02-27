Đàm Vĩnh Hưng đeo đầy vàng, Khánh Vân khóc vì được chồng hơn 17 tuổi cưng chiềuCa sĩ Đàm Vĩnh Hưng khoe đeo đầy vàng trong ngày Vía Thần Tài. Hoa hậu Khánh Vân bật khóc hạnh phúc khi được ông xã bất ngờ tổ chức sinh nhật và tặng quà.
Diễn viên Quỳnh Nga chia sẻ đoạn video xuất ngoại công tác đầu năm. Đáng chú ý, clip có sự xuất hiện của NSƯT Việt Anh - "tình tin đồn" của diễn viên. Cả 2 thời gian qua luôn song hành trong công việc lẫn đời sống.
Thúy Ngọc