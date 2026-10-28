Liên tiếp nhận được những lời nhận xét tích cực từ PGS.NSƯT Tân Nhàn qua cả 4 liveshow, Khánh An cho thấy sự ổn định trong phong độ và màu sắc âm nhạc riêng. Sự kết hợp giữa tinh thần trẻ trung và chất liệu dân gian giúp cô tạo dấu ấn qua từng phần trình diễn, dần trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cuộc thi.

Những năm tháng tuổi thơ bên các làn điệu truyền thống

Là con gái của NSND Nguyễn Mạnh Hùng và cháu nội của NSND Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Đỗ Khánh An lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật cải lương. Từ nhỏ, cô đã được tiếp xúc với âm nhạc truyền thống. Những câu hò, điệu ví và các làn điệu dân ca đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ, góp phần nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc của Khánh An.

Theo Khánh An, truyền thống cải lương của gia đình không chỉ ảnh hưởng đến tình yêu nghệ thuật mà còn giúp cô hiểu hơn về cách truyền tải cảm xúc và cách kể chuyện qua âm nhạc.

Khánh An từng giành Á quân Solo cùng Bolero.

Nếu cải lương gắn với truyền thống nghệ thuật của gia đình, Bolero lại lưu giữ những ký ức đặc biệt của Khánh An bên người bà thân yêu. Cô cho biết mình đến với âm nhạc từ nhỏ. Bà là người luôn mong được nghe cháu hát và chứng kiến cô theo đuổi dòng nhạc này. Năm 2024, khi giành ngôi Á quân cuộc thi Solo cùng Bolero, Khánh An thấy đã phần nào thực hiện được mong ước của bà.

Sau khi bà qua đời, những ký ức về bà trở thành nguồn cảm xúc để Khánh An thực hiện MV Tìm mẹ trong mơ lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của chính mình. MV kể về những ngày Khánh An và mẹ đi làm xa, còn bà ở nhà chờ cửa, mong ngóng hai mẹ con trở về. Nhưng đến một ngày, khi trở lại, cô nhận ra bà đã đi xa mãi mãi.

Với Khánh An, âm nhạc không chỉ là con đường cô lựa chọn mà còn là nơi lưu giữ tình yêu thương và những ký ức gia đình. Từ truyền thống cải lương được tiếp nối qua các thế hệ đến những giai điệu Bolero gắn với người bà, những điều thân thuộc ấy trở thành điểm tựa để cô tiếp tục theo đuổi đam mê, đồng thời tìm kiếm màu sắc riêng trên hành trình nghệ thuật.

Hành trang kinh nghiệm trên con đường ca hát

Nguyễn Đỗ Khánh An trước giờ ghi hình Sao Mai 2026.

Từng giành ngôi Á quân tại Giọng hát Việt nhí 2019 và Solo cùng Bolero 2024, Khánh An có cơ hội tích lũy kinh nghiệm biểu diễn qua những sân chơi với yêu cầu khác nhau. Theo nữ thí sinh, quá trình theo đuổi Bolero giúp cô học cách kể chuyện bằng âm nhạc và truyền tải cảm xúc qua từng ca từ.

Tuy nhiên, theo Khánh An, Sao Mai mang đến những yêu cầu chuyên môn khác, đòi hỏi cô nghiêm túc hơn trong việc rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc và tìm hiểu chiều sâu của mỗi tác phẩm. Nữ thí sinh xem cuộc thi là dấu mốc quan trọng để khám phá những khả năng mới, từng bước trưởng thành trên con đường ca hát chuyên nghiệp.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, Khánh An luôn tìm kiếm các ca khúc phù hợp với màu sắc giọng hát và cá tính âm nhạc của mình qua từng vòng thi. Bên cạnh việc trau dồi kỹ thuật thanh nhạc, giọng ca trẻ chú trọng lựa chọn cách xử lý tác phẩm, hòa âm, phối khí và dàn dựng sân khấu nhằm tạo sự mới mẻ trong từng phần trình diễn. Khánh An mong muốn phát huy những giá trị âm nhạc truyền thống bằng cách thể hiện phù hợp với tinh thần của mỗi tác phẩm, qua đó từng bước khẳng định dấu ấn riêng tại cuộc thi.

Không ngừng hoàn thiện bản thân tại Sao Mai 2026

Đến với Sao Mai 2026, Nguyễn Đỗ Khánh An cho biết thử thách lớn nhất với cô là cân bằng giữa kỹ thuật thanh nhạc, cảm xúc và sự sáng tạo trong mỗi phần trình diễn. Theo nữ thí sinh, đây là cuộc thi có tính chuyên môn cao, đòi hỏi người hát không chỉ thể hiện tốt giọng hát mà còn phải tìm được cách xử lý tác phẩm phù hợp, tạo sức thuyết phục với người nghe.

Vẻ dịu dàng của Khánh An.

Để đáp ứng những yêu cầu đó, Khánh An tập trung cải thiện cách xử lý ca khúc, kiểm soát hơi thở, phát âm và thể hiện cảm xúc tự nhiên hơn. Cô cũng xem những nhận xét từ ban giám khảo là cơ hội để nhìn lại phần trình diễn, nhận ra những điểm còn hạn chế và tìm hướng khắc phục. Với Khánh An, việc tiếp thu góp ý không chỉ giúp cô chuẩn bị tốt hơn cho những đêm thi tiếp theo mà còn là một phần trong quá trình trưởng thành về chuyên môn.

Lớn lên trong gia đình có truyền thống cải lương, Khánh An cũng mong muốn đưa những giá trị âm nhạc gắn bó với mình từ nhỏ vào hành trình tại Sao Mai. Cô chia sẻ: “Trong các phần thi Sao Mai, nếu có cơ hội, em muốn đưa những nét đẹp của cải lương vào cách xử lý tác phẩm một cách tinh tế, phù hợp, để tạo nên màu sắc riêng mà vẫn giữ được tinh thần của mỗi ca khúc". Với nữ thí sinh, đây cũng là hướng đi cô muốn thử sức để kết nối nền tảng âm nhạc truyền thống của gia đình với cách thể hiện của riêng mình.

Khánh An nổi bật tại Sao Mai 2026.

Bên cạnh việc học hỏi từ ban giám khảo, Khánh An cũng trân trọng cơ hội được đồng hành cùng những thí sinh tại Sao Mai 2026. Mỗi người có thế mạnh và màu sắc âm nhạc riêng, vì vậy cô không đặt nặng việc so sánh với đối thủ mà tập trung hoàn thiện bản thân. Việc chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong quá trình dự thi cũng giúp các thí sinh có thêm động lực và học hỏi từ những cách thể hiện khác nhau.

Với Khánh An, Sao Mai không chỉ là nơi để thử sức mà còn là cơ hội trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm sân khấu và từng bước xác định rõ hơn con đường âm nhạc của mình.

Khánh An hát tại Liveshow 2 Sao Mai 2026:



Bài, clip: Bảo Quyên - Mai Anh

Ảnh: NVCC