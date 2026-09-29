Sao Việt 29/9/2026

Phó Giáo sư Tân Nhàn khoe phòng làm việc

Nhân dịp bị học trò cho "leo cây", PGS. TS, ca sĩ, NSƯT Tân Nhàn quay video hát Trở về - ca khúc gắn liền với tên tuổi chị - trên nền tiếng piano. Lần hiếm hoi, nữ ca sĩ khoe phòng làm việc thường ngày của mình tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, TP Hà Nội. Giọng hát ngọt ngào, cách luyến láy đặc trưng của Tân Nhàn nhận nhiều lời khen từ đồng nghiệp như: ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, "Sao mai" Thu An, ca sĩ Hương Ly, Thăng Long... Trước đó, chị từng được quan tâm khi xuất hiện tại họp báo cuộc thi Sao mai 2026 với cương vị giám khảo.

Tân Nhàn hát "Trở về"

NSƯT Chí Trung nêu quan điểm sống

Trên trang cá nhân, NSƯT Chí Trung đăng video bày tỏ quan điểm sống. Từ câu hỏi của người trẻ: "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?", ông đặt ngược vấn đề: "Vì sao ta bị ám ảnh bởi sự rực rỡ?". Theo NSƯT, phần đông cho rằng "rực rỡ" thường gắn với sự thành công, giàu có, nổi tiếng...

"Ta ám ảnh bởi sự rực rỡ vì chỉ thấy cuộc đời người khác qua màn hình. Ta thấy thành công nhưng không thấy viên thuốc ngủ của họ; thấy chuyến du lịch nhưng không thấy những hóa đơn họ phải trả. Ta cứ nghĩ rực rỡ là sáng cho người khác thấy nhưng quên mất phải sáng cho mình mới là quan trọng. Cuộc đời không cần pháo hoa mỗi ngày. Cái ta cần là ngọn đèn nhỏ nhưng sáng đều mỗi ngày", Chí Trung nói.

NSƯT Chí Trung nêu quan điểm sống

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