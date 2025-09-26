Đã 3 năm nay bà Annick Jamois (87 tuổi) phải nằm liệt giường vì căn bệnh Paget xương hiếm gặp. Ông Yves Jamois (85 tuổi) - chồng bà Annick Jamois - cũng vừa phải điều trị nhiều bệnh lý, vừa chăm sóc vợ.

Không chỉ là nỗi đau về mặt thể xác, suốt 6 năm qua ông bà Jamois còn phải chịu đựng những "đòn giáng" nặng nề về tinh thần khi bị chính người con gái nuôi mà 2 vợ chồng hết mực yêu thương, phản bội.

Vợ chồng bà Annick và con trai nuôi tại ngôi nhà đang xảy ra tranh chấp với Valérie. Ảnh: Leparisien

Năm 2002, bằng số tiền bán nhà cũ ở Sarthe, ông bà Jamois mua được một căn hộ mới tại Pyrénées-Orientales. Trong mọi giấy tờ pháp lý, 2 người thống nhất để cô con gái nuôi là Valérie đứng tên.

Trong quá trình làm thủ tục ban đầu, công chứng viên đã bỏ sót quyền cư trú trọn đời của cặp vợ chồng già nên phải làm một văn bản bổ sung. Tuy nhiên, việc này vấp phải sự phản đối quyết liệt của Valérie. Thậm chí, cô còn cáo buộc cha mẹ nuôi giả mạo chữ ký nên yêu cầu ông bà ra khỏi nhà, để bán.

Bà Annick cho biết, vợ chồng bà đã nhận nuôi Valérie sau khi tìm thấy cô bé 4 tuổi trong một con mương gần nhà. Cùng với một người con nuôi khác là Dominique Chantau, Valérie lớn lên trong sự yêu thương, chăm sóc của ông bà.

Tuy nhiên, đôi vợ chồng già không thể ngờ rằng có ngày họ phải đối mặt với một cuộc chiến pháp lý dai dẳng, khi bị chính con gái nuôi đuổi ra khỏi nhà.

Từ khi tranh chấp nổ ra, Dominique trở thành chỗ dựa duy nhất cho ông bà Jamois. Anh động viên, chăm sóc, hỗ trợ cha mẹ nuôi hoàn tất các thủ tục pháp lý để chống lại việc bị Valérie cướp nhà.

Trong phòng xử án hồi đầu tháng 2/2019, đối mặt với cha mẹ nuôi già cả, yếu ớt, Valérie lạnh lùng yêu cầu tòa đuổi cả hai ra khỏi nhà.

Tới tháng 4 năm nay, tòa án phúc thẩm chính thức ra phán quyết trục xuất cặp vợ chồng già. Theo quy định, nếu không tự nguyện rời đi, họ sẽ bị cảnh sát cưỡng chế đưa vào viện dưỡng lão.

Kết quả của bản án khiến công chúng Pháp phẫn nộ buộc Tỉnh trưởng Pyrénées-Orientales - ông Pierre Régnault de la Motte, quyết định điều tra, xem xét lại.

"Tôi không hiểu sao họ có thể ra phán quyết cưỡng chế, sử dụng vũ lực trong trường hợp này", Tỉnh trưởng Pyrénées-Orientales khẳng định, đồng thời nhấn mạnh quyết định của ông xuất phát từ lý do "tôn trọng nhân quyền".

Điều này đồng nghĩa với việc ít nhất trong nhiệm kỳ của ông Pierre Régnault de la Motte, vợ chồng nhà Jamois sẽ không bị cưỡng chế đến viện dưỡng lão.

"Vụ án này cuối cùng cũng xuất hiện những quyết định nhân văn", luật sư của ông bà Jamois nói và cho biết sẽ tiếp tục truy tố Valérie vì hành vi vô ơn.

Theo luật của Pháp, Valérie vẫn có thể kháng cáo quyết định của Tỉnh trưởng lên tòa án hành chính nên vụ việc vẫn chưa thật sự khép lại, thông tin từ Leparisien.