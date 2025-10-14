Chị Vân mong muốn mẹ sẽ có một không gian sống mới bình yên, xanh mát, sinh hoạt thuận tiện, an toàn nhưng vẫn đầy ắp ký ức. Mỗi ngày, mẹ chị có thể thong thả ngồi bên hiên nhà uống trà, nghe chim hót. Cuối tuần hay dịp lễ, Tết, ngôi nhà sẽ là nơi mẹ đón con cháu sum vầy.

Nhận được "đề bài" của chị Vân, KTS Đỗ Đình Mạnh và cộng sự quyết định thiết kế ngôi nhà theo tinh thần giản dị, gần gũi, kết hợp hài hòa giữa sự mới mẻ, hiện đại và những kỷ vật xưa cũ của gia đình. Bên cạnh đó, ngôi nhà cũng đảm bảo tính an toàn trong sử dụng cho người cao tuổi.

Ngôi nhà hoàn thiện sau 4 tháng thiết kế, xây dựng với chi phí khoảng 800 triệu đồng.

Ngôi nhà cũ nằm giữa khu vườn rậm rạp, quanh năm xanh tốt. Nhà tuy nhỏ nhưng là nơi gắn bó, đong đầy kỷ niệm của gia đình chị Vân

Ngôi nhà mới được xây dựng một tầng, trên diện tích 80m2, bên ngoài giản dị, mộc mạc nhưng bên trong tiện nghi

Trước hiên nhà là một hồ nước nhỏ, kết nối không gian sân vườn và phía trong nhà. Khu vườn sum sê được lưu giữ, tạo bóng mát, không khí trong lành và cảm giác thân thuộc cho gia đình. Dù tuổi cao nhưng mẹ chị Vân vẫn thích trồng cây, chăm vườn

Không gian phía trong nhà ngập tràn ánh sáng tự nhiên, thoáng mát nhờ hệ cửa lớn, đóng mở linh hoạt ra các phía. Bàn ăn và khu bếp được lấy làm trung tâm, kết nối các không gian sinh hoạt, giúp mẹ chị Vân di chuyển an toàn, dễ dàng

Nhiều món đồ nội thất cũ như bàn trà, tủ gỗ,... được tiếp tục sử dụng, đặt đúng vị trí cũ nhưng vẫn hài hòa không gian mới. Điều này khiến ngôi nhà không hề xa cách với gia chủ, tạo sợi dây liên kết về cảm xúc giữa không gian sống mới và cũ

"Yếu tố an toàn trong sinh hoạt cho chủ nhà cao tuổi luôn được đặt lên hàng đầu với hệ thống chuông cảnh báo, hệ cửa an toàn, lan can tường nhà vệ sinh...", KTS Đỗ Đình Mạnh chia sẻ

Phòng ngủ kết nối trực tiếp với không gian sinh hoạt chung và có giếng trời phía trước, giúp tăng đối lưu không khí, tốt cho sức khỏe người cao tuổi. Nội thất mộc mạc, mang bản sắc địa phương nhưng đảm bảo tiện nghi

Hàng ngày, mẹ chị Vân trồng cây, chăm sóc khu vườn và ngôi nhà. Sức khỏe thể chất và tinh thần của bà được cải thiện rõ. "Mẹ thường khoe với mọi người, ngôi nhà là món quà con gái dành tặng. Điều ấy làm tôi cảm thấy khá tự hào, hạnh phúc vì đã báo đáp được phần nào công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ", chị Vân tâm sự

Ngôi nhà cũng là nơi con cháu về sum vầy, có thêm nhiều kỷ niệm ấm áp bên bà, bên mẹ

Ảnh: Nhà Nhiệt Đới Architecture Studio