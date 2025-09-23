Vợ chồng chị Lê Vy (28 tuổi), hiện sống ở California, Mỹ vừa hoàn thành "ngôi nhà dưỡng già" ở làng chài Long Thủy, Đắk Lắk (trước đây thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Suốt 4 tháng xây dựng nhà, chị Vy chỉ có thể giám sát từ xa, nhờ đơn vị thi công và người thân gửi hình ảnh, video để theo dõi.

"Vì chênh lệch múi giờ nên tôi thường thức rất khuya để làm việc cùng kiến trúc sư, đơn vị xây dựng. Nhiều đồ nội thất trong nhà tôi cũng tìm mua trên mạng.

Tuy vất vả một chút nhưng nhìn ngôi nhà từng ngày hình thành theo đúng ý tưởng, vợ chồng tôi đều rất vui. Ngắm hình ảnh ngôi nhà mái ngói, bao quanh là sân vườn xanh mướt trải sỏi, tôi thấy dễ chịu, như tan biến mệt mỏi", chị Vy chia sẻ.

Gia đình chị Vy tại Mỹ

Chị Vy quê ở Tuy Hòa, Phú Yên (cũ) còn ông xã quê ở Đồng Nai. 10 năm xa quê, chị Vy luôn nhớ quê hương, thèm những món ăn dân dã, ao ước được ngắm nhìn bình minh, hoàng hôn bình yên ven biển. Từ lâu, chị ấp ủ sẽ tìm mua một mảnh đất ở làng chài, xây căn nhà nhỏ xinh để khi già sẽ trở về sinh sống.

“Hằng năm, vợ chồng tôi đều sắp xếp đưa hai con về thăm quê. Các bé rất thích biển, mê chơi đùa trên cát. Tháng 9/2024, trong một chuyến về thăm nhà, chúng tôi tình cờ tìm thấy mảnh đất rộng 200m2 ở làng chài Long Thủy.

Ngay lập tức, cả hai quyết định mua và xây dựng ngôi nhà nhỏ - vừa làm chốn nghỉ dưỡng, vừa để các con có thêm trải nghiệm tuổi thơ nơi quê mẹ, đồng thời là nơi đón tiếp người thân, bạn bè", chị Vy chia sẻ.

Ngôi nhà dưỡng già của hai vợ chồng được xây dựng sớm hơn dự kiến ban đầu với mong muốn các con được trải nghiệm nhiều hơn ở quê hương

Vợ chồng chị Vy mong muốn ngôi nhà mang kiến trúc làng quê, sử dụng ngói và gỗ, những vật liệu bền vững với môi trường, thích nghi tốt với khí hậu ven biển.

Kiến trúc sư Nguyễn Thanh Bảo Vương là người trực tiếp đồng hành tư vấn, thiết kế ngôi nhà.

Ngôi nhà được xây dựng trên diện tích 90m2, còn lại là sân vườn và không gian mở, mang lại cảm giác thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên

Điểm ấn tượng nhất của ngôi nhà chính là phần mái ngói đỏ đặc trưng tại địa phương nhưng được thiết kế cách điệu, độc đáo, giúp tăng tính thẩm mỹ.

Ngoài mái ngói đỏ, ngôi nhà còn sử dụng nhiều chất liệu truyền thống như kèo gỗ, tường đất, cầu thang đá, tạo nên một kết cấu vững chãi, nhưng gần gũi, thân thuộc.

Đá, sỏi, gạch nung, gỗ là vật liệu chính tạo nên ngôi nhà

Khu vực sinh hoạt chung gồm phòng bếp và phòng khách, là nơi gia đình có thể tụ họp, trò chuyện, chia sẻ những khoảnh khắc trong ngày.

Nội thất được làm từ gỗ tái chế như gỗ đường tàu, vừa bền vững vừa đem theo ký ức

Ngôi nhà có 4 phòng ngủ. Mỗi phòng đều có một khoảng hiên nhỏ, tạo nên sự riêng tư và yên tĩnh. Đồng thời, các căn phòng trong nhà đều có cửa sổ mở rộng để đón trọn vẹn không khí trong lành của thiên nhiên.

Phòng ngủ nhỏ xinh, nhiều ánh sáng

Hiên nhà là nơi gia chủ có thể ngồi hóng gió, ngắm hoàng hôn

Ngôi nhà trở nên lung linh khi lên đèn

Chị Vy cho biết, chi phí mua đất và hoàn thiện ngôi nhà là 3,5 tỷ đồng.

Hiện tại ngôi nhà do người thân của chị Vy chăm sóc. "Chúng tôi đã đặt vé máy bay để trở về thăm nhà vào tháng 10, dự kiến ở lại 3 tuần để tận hưởng kỳ nghỉ bên vùng biển quê hương. Đây nhất định sẽ là kỳ nghỉ tuyệt vời", chị tâm sự.

Chị Vy cũng dự định, ngoài thời gian gia đình nghỉ dưỡng hay đón bạn bè, chị sẽ cho thêm du khách thuê nhà để trải nghiệm cuộc sống làng chài ven biển.

Ảnh: Nhân vật cung cấp