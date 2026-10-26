Đúng 5h sáng 26/10, thánh lễ an táng đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn được cử hành tại Nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (TPHCM). Không khí trang nghiêm bao trùm nhà thờ, các hàng ghế gỗ kín người. Hương Trà, con gái cố đạo diễn vừa trở về từ Mỹ, mặc áo xô, đầu đội khăn tang, ôm di ảnh cha đặt giữa khung ảnh hoa cúc và lan trắng.

Con gái cố đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn ôm di ảnh cha trong tang lễ.

Bên ngoài, dòng người tiễn đưa đã đứng kín sân và tràn ra tới cổng, có những cụ già, nữ tu, đồng nghiệp lớn tuổi và cả những gương mặt trẻ. Dọc lối đi là hàng dài vòng hoa viếng của gia đình, bạn bè và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh.

Sau thánh lễ, linh cữu ông được đưa đến Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa. Người thân và bạn bè đứng chật lối đi trong lần tiễn biệt sau cùng. Chiếc quan tài trắng phủ hoa lan, lặng lẽ được đưa vào lò hỏa táng.

Đoàn viếng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa. Diễn viên Hồng Ánh đứng cạnh đạo diễn Nhâm Minh Hiền.

Những ngày tang lễ, nhiều thành viên đoàn phim Đất phương Nam đã tìm về tiễn biệt người đạo diễn của mình. Đạo diễn Nhâm Minh Hiền, người từng đóng phim của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn nhận ông là người thầy đầu tiên dẫn dắt mình vào nghề đạo diễn.

Chia sẻ với VietNamNet, đạo diễn Nhâm Minh Hiền cho biết từng dự nhiều buổi chia tay đồng nghiệp lần cuối nhưng hiếm khi thấy đông người tiễn biệt đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn như vậy. Điều khiến Nhâm Minh Hiền xúc động hơn cả là những gương mặt không thuộc giới điện ảnh: các bác tài xế, những người lao động sống gần nhà cố đạo diễn, khán giả, có cả người từ các tỉnh lên, lặng lẽ đứng cầu nguyện cho linh hồn ông.

Ê-kíp đoàn phim Đất phương Nam tại tang lễ.

Xúc động nhất có lẽ là những dòng tâm sự của đạo diễn Nguyễn Phương Điền. Năm thứ 2 học diễn viên, anh được Nguyễn Vinh Sơn chọn đóng vai Sáu Nhịn của Đất phương Nam. Trong ký ức Phương Điền, thầy ít nói, điềm tĩnh, giọng Huế nhỏ nhẹ hay gọi anh bằng biệt danh thân thương "Điền đen". Ông không tạo cảm giác xa cách, chỉ hướng dẫn nhẹ nhàng để diễn viên hiểu nhân vật rồi tự tìm cách sống với vai.

Kỷ niệm khiến Phương Điền kính trọng thầy gấp bội diễn ra trên phim trường Người Mỹ trầm lặng (The Quiet American) của đạo diễn Phillip Noyce. Khi ấy, anh đang học năm thứ 2 đạo diễn và làm phụ việc hiện trường. Anh ngỡ ngàng thấy một đạo diễn đã thành danh như Nguyễn Vinh Sơn lặng lẽ kê bàn, đặt màn hình theo dõi, xếp ghế cho ê-kíp đạo diễn nước ngoài rồi đứng phía sau quan sát cách họ tổ chức trường quay. Từ hình ảnh ấy, Phương Điền rút ra bài học lớn nhất của đời làm nghề: "Dù đi xa đến đâu, người nghệ sĩ cũng không được nghĩ mình đã biết đủ".

Đạo diễn Nguyễn Phương Điền đứng cạnh đạo diễn Nhâm Minh Hiền (bên phải) trong phim "Đất phương Nam".

Nhiều năm sau, trong buổi hội ngộ dàn diễn viên Đất phương Nam do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tổ chức khi thực hiện bản điện ảnh Đất rừng phương Nam, thầy trò gặp lại. Nguyễn Vinh Sơn vẫn gọi "Điền đen" rồi dặn: "Em làm tốt lắm. Ráng giữ bản sắc riêng của mình, em nhé!".

Nguyễn Vinh Sơn qua đời lúc 16h20 ngày 22/10 tại nhà riêng sau thời gian điều trị ung thư, hưởng thọ 73 tuổi. Ông sinh năm 1953 tại Thừa Thiên Huế, tuổi thơ trải qua những vùng đất nghèo ở Quảng Trị, Phan Rang.

Số lượng phim của ông không nhiều nhưng mỗi tác phẩm đều để lại dấu ấn. Tuổi thơ dữ dội (1989) chuyển thể từ tiểu thuyết của Phùng Quán. Đất phương Nam (1997) dài 11 tập trở thành phim truyền hình kinh điển của nhiều thế hệ khán giả và được giới thiệu là phim truyền hình Việt đầu tiên xuất khẩu sang Mỹ. Trăng nơi đáy giếng (2008), chuyển thể truyện ngắn của Trần Thùy Mai, đoạt Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16 cùng nhiều giải thưởng quốc tế. Năm 2023, ông làm cố vấn cho phim điện ảnh Đất rừng phương Nam.

Con trai ông, Nguyễn Vinh Phúc, nối nghiệp gia đình ở vị trí quay phim. Còn với nhiều thế hệ đạo diễn, diễn viên đi sau, Nguyễn Vinh Sơn mãi là người thầy lặng lẽ, khiêm nhường, dạy học trò bằng chính cách mình sống và làm nghề.

Nhiều nghệ sĩ gửi hoa viếng đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn:

Ảnh: Nhâm Minh Hiền

Video: HM