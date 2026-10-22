Đạo diễn, NSƯT Nguyễn Vinh Sơn - người đứng sau "Tuổi thơ dữ dội", "Đất phương Nam", "Trăng nơi đáy giếng" qua đời chiều 22/10 ở tuổi 73. Hồng Ánh, Hùng Thuận cùng nhiều đồng nghiệp, học trò, bạn học xúc động tiễn biệt ông.

Theo thông tin gia đình cung cấp cho phóng viên VietNamNet, đạo diễn, NSƯT Nguyễn Vinh Sơn qua đời lúc 16h20 ngày 22/10 tại nhà riêng ở TPHCM sau thời gian điều trị ung thư, hưởng thọ 73 tuổi.

Em trai cố đạo diễn, nhà quay phim, nhà sản xuất Nguyễn Trinh Hoan - Giám đốc HKFilm gọi Nguyễn Vinh Sơn là người anh lớn trong gia đình. Khi gia đình lâm vào cảnh biệt ly, người anh như một người cha hiền lành nhưng quyết liệt lo cho các em, đồng thời như một người mẹ luôn lo lắng chuyện ăn học của các em.

Nhà sản xuất Trinh Hoan cũng nhắc đến hình ảnh người thầy dạy dỗ, làm gương cho các em bằng chính cách sống của mình: tận tụy, quyết liệt với những lựa chọn và không thỏa hiệp. Trong nghề, Nguyễn Vinh Sơn là người đồng nghiệp luôn biết chia sẻ và lắng nghe. Hai anh em từng cùng làm Đất phương Nam năm 1997, khi Nguyễn Trinh Hoan đứng máy quay. Hơn 25 năm sau, họ gặp lại nhau trong Đất rừng phương Nam bản điện ảnh, một người làm cố vấn, một người làm nhà sản xuất.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn.

Hồng Ánh nhớ tin nhắn về "Trăng nơi đáy giếng"

Hồng Ánh bày tỏ sự trống rỗng, hụt hẫng khi nghe tin đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn qua đời. Nữ diễn viên kể mới đây ông còn gửi cô một bài nghiên cứu của tác giả Hoàng Cẩm Giang về điện ảnh nghệ thuật Hàn Quốc và Việt Nam, trong đó có phần phân tích Trăng nơi đáy giếng, kèm lời nhắn đọc cho vui và chữ "hỉ" quen thuộc của người Huế ở cuối câu. Cô đùa đề nghị ông làm lại bộ phim phiên bản 2026. Ông đáp: "Thực ra làm lại sẽ trau chuốt thêm đôi chút nhưng đến lúc nghỉ ngơi".

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn bên Hồng Ánh.

Hồng Ánh nghẹn lòng khi đọc lại tin nhắn ấy. Cô nhận ra ông vẫn luôn quan tâm đến điện ảnh, thích chia sẻ những điều hay đọc được và ngay cả với một tác phẩm đã đi qua gần 2 thập niên, vẫn nghĩ đến những điều có thể làm tốt hơn. Trong mắt cô, Nguyễn Vinh Sơn là người đạo diễn kỹ lưỡng, khiêm nhường, giản dị và chưa bao giờ dễ dãi với chính mình.

Trăng nơi đáy giếng bấm máy năm 2006 tại Huế, chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn Trần Thùy Mai. Vai cô giáo Hạnh mang về cho Hồng Ánh giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Dubai năm 2008. Hồng Ánh kể, khi nhận giải Cánh diều, cô từng cảm ơn ông vì đã làm mới một Hồng Ánh đã cũ và đó là lời cảm ơn thật lòng. Điều cô nhớ nhất là quan niệm ông thường nhắc: "Làm phim có lời không giống đi buôn có lời bởi không thể tính bằng những con số".

Với nữ diễn viên, giá trị lớn hơn giải thưởng là được làm việc với ông, được sống cùng một nhân vật mà đến nay mỗi lần nhắc lại vẫn còn nguyên rung cảm. Cô gọi ông là người đạo diễn tài năng của điện ảnh Việt Nam.

Cậu bé An sau gần 30 năm

Nếu Hồng Ánh gắn với Trăng nơi đáy giếng, Hùng Thuận gắn trọn tuổi thơ với Đất phương Nam. Bộ phim truyền hình 11 tập do Hãng phim Truyền hình TPHCM (TFS) sản xuất, lên sóng năm 1997, chuyển thể từ tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi, kể hành trình phiêu bạt tìm cha của cậu bé An mồ côi mẹ. Đây cũng là phim truyền hình Việt Nam đầu tiên được xuất khẩu sang Mỹ.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn (giữa) và Hùng Thuận lúc nhỏ.

Hùng Thuận nhớ lại ngày được đạo diễn Vinh Sơn trao vai diễn đầu đời, người ta vẫn gọi anh là An. Cậu bé ngày ấy đã trưởng thành, khán giả năm xưa cũng già đi, chỉ tình cảm dành cho nhân vật là vẹn nguyên. Anh cho rằng mỗi đời người đều có những cuộc gặp làm thay đổi số phận và với anh, đó là lần được ông tin tưởng chọn lựa, dìu dắt khi mới bước vào nghệ thuật.

Theo nam diễn viên, thời gian có thể lấy đi tuổi trẻ, sức khỏe và những người ta kính trọng nhưng không lấy đi được những giá trị một con người để lại. Anh viết: "Hơn 30 năm trước, chú đã cho con một vai diễn. Hơn 30 năm sau, vai diễn ấy vẫn đang thay chú trao cho con tình yêu thương của mọi người".

Đạo diễn Lê Thanh Sơn gọi Nguyễn Vinh Sơn là "thầy", xem ông là người đạo diễn tài hoa và đức độ nhất anh từng biết. Anh nói những lời dạy và động viên của thầy vẫn vang mãi bên tai, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình ông, gia đình nhà quay phim Nguyễn Vinh Phúc - con trai cố đạo diễn, gia đình đạo diễn Minh Cao - em ruột ông.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn, người góp mặt trong Đất rừng phương Nam bản điện ảnh, cũng chia buồn với gia đình ông, cho biết anh sẽ không quên những kỷ niệm nhỏ của riêng mình khi bắt đầu tham gia dự án.

Sinh năm 1953 tại Huế, Nguyễn Vinh Sơn làm cả điện ảnh lẫn truyền hình. Số phim không nhiều nhưng tác phẩm nào cũng ghi dấu: Tuổi thơ dữ dội (1989), Cảnh sát hình sự, Đất phương Nam (1997) và Trăng nơi đáy giếng (2008). Bộ phim cuối giành Cánh diều bạc 2008, Bông sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16 và đưa ông tới giải Đạo diễn châu Á xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Image India tổ chức ở Madrid (Tây Ban Nha) năm 2009. Năm 2023, ông làm cố vấn cho bản điện ảnh Đất rừng phương Nam do HKFilm sản xuất, Nguyễn Quang Dũng đạo diễn.

Trích phim "Đất phương Nam":

Ảnh: FBNV, video: TFS