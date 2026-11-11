Cần Thơ:

Một phụ nữ (60 tuổi) ở phường Hưng Phú, TP Cần Thơ, được phát hiện tử vong tại nhà riêng. Công an xác định con rể của nạn nhân đã siết cổ bà để chiếm đoạt dây chuyền, bông tai và nhẫn vàng.

Ngày 11/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ giết người, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Hưng Phú.

Trước đó, khoảng 22h ngày 5/11, Công an phường Hưng Phú tiếp nhận tin báo của chị A. (19 tuổi, ngụ tại địa phương) về việc phát hiện mẹ ruột là bà H. nằm bất động trên giường trong phòng ngủ ở lầu 1, mặt tím tái. Chị A. cùng người thân đưa bà H. đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Nhận tin báo, Công an phường Hưng Phú phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, xác minh những người liên quan.

Qua đánh giá các dấu vết ban đầu, lực lượng chức năng nhận định vụ việc có dấu hiệu bất thường, nghi liên quan đến tác động ngoại lực ở vùng cổ nạn nhân nên tập trung điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Lê Duy Mạnh (21 tuổi, ngụ phường Bình Thủy, TP Cần Thơ) - con rể của bà H., có dấu hiệu nghi vấn.

Nghi phạm Lê Duy Mạnh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Làm việc với cơ quan công an, Mạnh khai do thất nghiệp, không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định sát hại mẹ vợ để chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 18h30 ngày 5/11, Mạnh dùng dây siết cổ bà H. Khi nạn nhân bất động, đối tượng lấy một sợi dây chuyền, một đôi bông tai và hai chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng. Sau khi gây án, Mạnh còn dùng nhiều thủ đoạn nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ tiếp tục làm rõ vụ việc.