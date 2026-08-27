Ngày 27/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Bùi Văn Dũng (SN 1983, trú tại thôn Châu Nhai, xã Nam Cường, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, do có mâu thuẫn trong quan hệ gia đình, vợ của Dũng cùng con nhỏ về nhà bố đẻ là ông Trần Văn Ph. (SN 1964, trú tại xã Nam Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) sinh sống.

Tối 15/8, sau khi ăn cơm tại nhà người thân, Dũng chở con gái đến nhà ông Ph. Trong quá trình nói chuyện, Dũng và ông Ph. xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Bị can Bùi Văn Dũng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Khi Dũng chuẩn bị ra về, ông Ph. dùng dép đánh Dũng. Dũng giơ tay đánh lại khiến ông Ph. ngã xuống sân, phần phía sau đầu đập xuống nền gạch, dẫn đến bất tỉnh.

Ông Ph. được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải và Bệnh viện Đa khoa Thái Bình nhưng không cứu chữa được. Khoảng 8h20 ngày 16/8, ông Ph. tử vong tại gia đình.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc.

Vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.