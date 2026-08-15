BIGBANG làm đại sứ truyền thông đầu tiên của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc. Ảnh: KASA

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KASA) ngày 14/8 công bố quyết định bổ nhiệm nhóm nhạc K-pop kỳ cựu BIGBANG làm đại sứ truyền thông đầu tiên của cơ quan này. Động thái nằm trong chiến lược xây dựng và phát triển ngành công nghiệp vũ trụ của Hàn Quốc.

KASA cho biết việc lựa chọn BIGBANG nhằm mở rộng sự quan tâm của cộng đồng đối với các chương trình hàng không vũ trụ quốc gia, đồng thời giúp công chúng tiếp cận dễ dàng hơn với tầm nhìn và các dự án trọng điểm.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang chuẩn bị cho đợt phóng tên lửa vũ trụ Nuri lần thứ 5 và đẩy mạnh kế hoạch thám hiểm Mặt Trăng. Với vai trò mới, BIGBANG sẽ tham gia hàng loạt hoạt động truyền thông nhằm đưa các nỗ lực khoa học tới gần hơn với đời sống, khuyến khích sự quan tâm và tham gia của người dân vào các chương trình vũ trụ lớn.

Một trong những hoạt động trọng tâm là dự án "Viên nang ước mơ" (Dream Capsule), nhằm thu thập ước mơ cùng các thông điệp ủng hộ từ người dân để đưa vào vũ trụ trên chuyến phóng tên lửa Nuri thứ năm, dự kiến diễn ra vào nửa cuối năm nay. KASA đánh giá dự án sẽ mang lại dấu ấn cá nhân cho sự kiện, biến một cột mốc kỹ thuật đơn thuần thành một sự kiện chung có ý nghĩa đối với toàn quốc.

Đại diện BIGBANG chia sẻ nhóm cảm thấy vinh dự khi được đồng hành cùng KASA với tư cách đại sứ truyền thông đầu tiên, vào thời điểm Hàn Quốc đang mở ra chương mới trong lịch sử khám phá không gian.

Cục trưởng KASA Oh Tae-seog cho biết cơ quan này chọn BIGBANG với kỳ vọng cùng công chúng tạo nên những bước đột phá mới trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Theo KASA, mối quan hệ hợp tác với BIGBANG sẽ tập trung vào việc truyền thông về tầm nhìn, chính sách và các dự án nghiên cứu, đồng thời thu hút sự ủng hộ rộng rãi hơn từ xã hội cho các sứ mệnh tương lai. Đợt phóng tên lửa Nuri lần năm và chương trình thám hiểm Mặt Trăng là hai trong số các kế hoạch then chốt sẽ được KASA đẩy mạnh quảng bá thời gian tới.

(Theo Korea Times)