Theo đó, Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội sẽ là điểm dừng chân thứ 8 trong tour lưu diễn của BIG BANG bắt đầu từ Hàn Quốc vào 21/8 và kết thúc tại Đài Loan (Trung Quốc) vào 27/2/2027. Hai đêm diễn tại Việt Nam sẽ diễn ra vào 24 và 25/10/2026.

Hà Nội là 1 trong những điểm dừng chân của nhóm.

Trước đó, thông tin BIG BANG biểu diễn tại Việt Nam được cộng đồng người hâm mộ Việt Nam đặc biệt quan tâm sau khi YG Entertainment công bố kế hoạch kỷ niệm 20 năm ra mắt nhóm với chuyến lưu diễn toàn cầu.

Việt Nam được dự đoán là một trong những điểm dừng chân tiềm năng của BIG BANG nhưng việc Hà Nội được đưa vào chặng dừng chân chính thức trong tour toàn cầu đặc biệt của nhóm vừa được công bố đã khiến người hâm mộ vỡ oà. Ngay khi thông tin được công bố, các fan đã bắt đầu lên kế hoạch để săn vé xem buổi diễn được chờ đợi này.

3 thành viên sẽ có mặt trong tour diễn tới.

Theo các thông tin được công bố tại sân khấu Coachella ở Mỹ hồi tháng 4, đội hình tham gia tour lần này của nhóm gồm 3 thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung. Đây cũng là những gương mặt hoạt động nghệ thuật tích cực trong thời gian gần đây, trong đó G-Dragon từng chọn Hà Nội là 1 điểm dừng chân trong chuyến lưu diễn cá nhân Übermensch vào năm ngoái, hút hàng chục nghìn khán giả.

Trước đó, BIG BANG từng biểu diễn tại Việt Nam vào tháng 4/2012 trong khuôn khổ 1 đại nhạc hội. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên Việt Nam được đưa vào lịch trình trong tour diễn toàn cầu chính thức của nhóm.

G-Dragon biểu diễn cực sung dưới cơn mưa tầm tã (Nguồn: VTV)