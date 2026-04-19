Lưu Trạch Vũ - học sinh lớp 10 tại TP Thập Yển vẫn thường đến bệnh viện đón mẹ sau mỗi đợt hóa trị. Thế nhưng, vào tháng 11/2025, khi bước vào phòng bệnh, em sững lại khi thấy mẹ nằm bất động, gương mặt nhợt nhạt.

Dòng chữ “bạch cầu tủy cấp tính M2” trên thẻ bệnh khiến em hiểu ngay tình trạng nghiêm trọng mà mẹ đang đối mặt.

Tìm hiểu thêm trên mạng, những cụm từ như “bệnh hiểm nghèo”, “nguy cơ cao”, “ghép tủy” càng khiến em lo sợ. Nhưng sau tất cả, cậu học sinh nhanh chóng đưa ra một quyết định: dứt khoát phải cứu mẹ, trang QQ đưa tin.

Khi Lưu Trạch Vũ đề nghị hiến tế bào gốc, cả gia đình đều phản đối. Mẹ em bật khóc, thậm chí chấp nhận từ bỏ điều trị, chỉ mong con không phải chịu đau đớn.

Cha em cũng rơi vào tình thế khó xử. Sau khi tìm đến chuyên gia tại Vũ Hán, ông được tư vấn rằng việc hiến tế bào gốc không gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của thanh thiếu niên khỏe mạnh.

Trước sự kiên trì của con trai với lời khẳng định: “Nếu không cứu được mẹ, con sẽ không dừng lại”, người cha cuối cùng đã đồng ý.

Nam sinh lớp 10 kiên quyết cứu mẹ bằng mọi giá. Ảnh: QQ

Dù người cậu cũng có kết quả tương thích, Lưu Trạch Vũ vẫn kiên quyết: “Đó là mẹ của con, con là người phù hợp nhất”.

Để chuẩn bị cho ca hiến tặng, nam sinh bắt đầu một chế độ sinh hoạt nghiêm túc: dậy sớm chạy bộ mỗi ngày, hạn chế thức khuya, đảm bảo ngủ đủ giấc.

Ngày 7/4 vừa qua, em nhập viện kiểm tra sức khỏe. Sáng 8/4, em bước vào phòng lấy tế bào gốc.

Quá trình kéo dài hơn 4 tiếng, nhưng em không kêu đau, không rơi nước mắt. Trong suốt thời gian đó, em chỉ tự nhủ: “Mẹ ơi, cố thêm chút nữa, con đến rồi”.

Bên ngoài phòng bệnh, cha em lặng lẽ chờ đợi trong nước mắt. Ông chia sẻ: “Con trai tôi đã trưởng thành, một mình dũng cảm gánh vác tất cả”.

Chiều cùng ngày, tế bào gốc được truyền thành công vào cơ thể người mẹ. Theo bác sĩ, nếu vượt qua khoảng 30 ngày thải ghép, tình trạng bệnh sẽ được kiểm soát tốt.

Chỉ 1 ngày sau đó, Lưu Trạch Vũ đã quay lại trường học như bình thường. Khi được hỏi điều mong muốn nhất sau khi mẹ khỏi bệnh, em trả lời: “Cả nhà sẽ cùng gói bánh, ăn một bữa cơm đoàn viên”.

Bởi vì trong dịp Tết vừa qua, gia đình em đã không thể sum vầy do mẹ đang điều trị bệnh. Câu chuyện về Lưu Trạch Vũ không chỉ khiến nhiều người xúc động mà còn lan tỏa thông điệp về tình thân, lòng dũng cảm và sự hy sinh.