Shipper một mình "gánh cả thị trấn" làm 14 tiếng mỗi ngày, mệt không dám nghỉ. Ảnh: SCMP

Tại một thị trấn nhỏ ở miền đông Trung Quốc, một chàng trai trẻ trở thành shipper duy nhất cho toàn bộ khu vực, thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người hài hước nhận xét, nếu thiếu anh, nhịp sống của cả thị trấn dường như sẽ bị đảo lộn.

Zhang Yu, hiện sinh sống và làm việc tại thị trấn Malingshan, thuộc thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô. Anh bất ngờ “nổi tiếng” sau khi một đoạn video do người dân địa phương chia sẻ lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cuộc sống và công việc thường ngày của anh, SCMP đưa tin hôm 17/4.

Ít ai biết rằng trước đó, Zhang từng thử sức với lĩnh vực kinh doanh nhà hàng nhưng không thành công. Ba năm trước, sau thất bại, anh quyết định trở về quê nhà và làm lại từ đầu bằng công việc giao đồ ăn.

Không ngờ, lựa chọn này đã khiến anh trở thành mắt xích không thể thiếu đối với cộng đồng khoảng 60.000 dân tại địa phương.

Hiện tại, Zhang là shipper duy nhất trong thị trấn. Mỗi ngày, anh làm việc liên tục từ 12 đến 14 tiếng. Với cường độ làm việc cao, thu nhập hàng tháng của anh đạt khoảng 10.000 nhân dân tệ (gần 39 triệu đồng).

Điều đặc biệt, Zhang hiếm khi cần đến ứng dụng bản đồ hay chỉ đường. Anh thông thạo từng con phố, ngõ ngách trong khu vực. Không chỉ đơn thuần là giao hàng, anh còn duy trì thói quen trò chuyện ngắn với khách mỗi lần gặp gỡ, tạo nên sự gần gũi và thân thiện.

Là người duy nhất đảm nhận công việc này, Zhang chịu áp lực nhất định. Anh gần như không có ngày nghỉ vì cả khách hàng và chủ cửa hàng đều nhắn hỏi.

"Tôi phải luôn trong trạng thái sẵn sàng. Tôi không thể nghỉ dù chỉ một ngày, vì khách hàng và các cửa hàng đều nhắn tin hỏi xem tôi có làm việc hay không", anh chia sẻ.