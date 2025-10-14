Ngày 6/10, mạng xã hội Trung Quốc "dậy sóng" vì hàng loạt hình ảnh trong hôn lễ của một chàng trai người Quảng Đông với cô dâu ngoại quốc da màu.

Theo truyền thông địa phương, nhân vật chính trong đám cưới này là Chen (27 tuổi) - một kỹ sư thiết kế và phát triển trò chơi, đang làm việc tại Bắc Kinh.

Đám cưới của Chen với vợ ngoại quốc gây chú ý. Ảnh: Weibo

Sau khi chính thức đăng ký kết hôn với một phụ nữ người Mỹ gốc Phi vào tháng 8, Chen cùng vợ trở về quê nhà ở thành phố Tân Đài (tỉnh Quảng Đông) để tổ chức đám cưới theo phong cách truyền thống Trung Quốc, đúng dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Điều khiến sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân trong vùng, không chỉ ở ngoại hình khác biệt của cả hai, mà còn vì cô dâu da màu người ngoại quốc hơn chú rể tới 20 tuổi. Cô dâu cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con trai riêng đã 12 tuổi.

Bố mẹ chú rể vô cùng căng thẳng trong đám cưới của con trai. Ảnh: Weibo

Bất chấp ánh nhìn của những người xung quanh, cô dâu và chú rể vẫn vô cùng thoải mái, tự tin, giúp đỡ nhau trong suốt buổi lễ thành hôn. Trái ngược với đó là gương mặt căng thẳng và gần như không có nổi một nụ cười của bố mẹ Chen.

Một người quen của gia đình chú rể tiết lộ, Chen bị bố mẹ phản đối kịch liệt khi anh qua lại với một phụ nữ ngoại quốc khác biệt hoàn toàn về tuổi tác, văn hóa và cả lối sống.

Chen bị cha mẹ can ngăn khi muốn tiến tới hôn nhân với người phụ nữ lớn hơn 20 tuổi. Ảnh: Weibo

"Họ đã nhiều lần khuyên can con trai, song không đi tới đâu. 'Trời không chịu đất, đất phải chịu trời' nên cuối cùng họ đành miễn cưỡng đồng ý, dự lễ cho phải phép", người quen gia đình Chen tiết lộ.

Trên mạng xã hội cũng xuất hiện vô vàn đồn đoán về gia thế bí ẩn của cô dâu mới. Bởi nhà gái đã trao sính lễ "kếch xù" cho đàng trai gồm 1 căn nhà, 1 chiếc ô tô và 1 triệu NDT (khoảng 3,7 tỷ đồng).

Cũng có tin đồn cho rằng cha cô dâu là một tù trưởng ở Nam Phi, gia đình sở hữu mỏ khai thác lớn và mang sang Trung Quốc sính lễ trị giá hàng chục triệu USD, kèm cổ phiếu của một công ty xử lý đồ họa danh tiếng và nhiều bất động sản ở khắp nơi trên thế giới.

Con trai riêng của vợ Chen tham gia hôn lễ. Ảnh: Weibo

Mong muốn khép lại những tranh cãi hướng trực tiếp vào 2 vợ chồng, ngày 8/10, Chen đã nhận lời phỏng vấn và tiết lộ thêm về bạn đời của mình.

"Vợ tôi là giáo viên dạy tiếng Anh ở Bắc Kinh đã nhiều năm. Chúng tôi gặp và gắn bó với nhau cũng ở thành phố này. Vì có thu nhập ổn định nên tôi đã mua nhà, mua xe làm của hồi môn đáp lại cho vợ. Chúng tôi bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, không ai lệ thuộc vào ai", anh Chen khẳng định, đồng thời phủ nhận mọi đồn đại vô căn cứ của cư dân mạng.

Bên cạnh đó, Chen cũng thẳng thắn thừa nhận vì còn trẻ, kinh nghiệm sống hạn chế nên thử thách thực sự với anh trong cuộc sống hôn nhân là việc làm cha dượng của một cậu bé 12 tuổi.

Chen khẳng định 2 vợ chồng đến với nhau vì tình yêu chân thành, hoàn toàn không liên quan tới vật chất. Ảnh: Weibo

Tiết lộ về dự định tương lai, Chen cho biết, hai vợ chồng sẽ tiếp tục công việc của họ ở Bắc Kinh, yêu thương và cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc.