Sáng 8/8, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) chia sẻ hình ảnh con trai Subeo đang thực tập tại các vị trí công việc khác nhau trong tập đoàn, từ kinh doanh đến phục vụ nhà hàng.

Cường Đô La cho biết anh và con trai Henry (tên thật Nguyễn Quốc Hưng, biệt danh Subeo) đã thống nhất để cậu bé dành 2 tuần cuối hè trước khi vào học lại để thực tập và tìm hiểu môi trường làm việc.

Subeo (Henry) thực tập tại tập đoàn của bố. Ảnh: FBNV

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Subeo xuất hiện tại nhiều môi trường làm việc khác nhau, từ các cuộc họp trong phòng họp hiện đại, ngồi cùng bố và các nhân viên để tìm hiểu về hoạt động kinh doanh. Tại showroom bất động sản, Subeo cũng có mặt trong các buổi tư vấn khách hàng, quan sát cách nhân viên làm việc.

Đặc biệt, những hình ảnh tại nhà hàng cho thấy Subeo đang thực sự "lăn xả" trong công việc phục vụ. Cậu mặc đồng phục nhân viên màu đen, tự tay rót rượu vang một cách chuyên nghiệp. Trong một khung hình khác, Subeo đang chăm chú lắng nghe hướng dẫn từ nhân viên về cách phục vụ bàn, thể hiện thái độ học hỏi nghiêm túc.

"Con đã làm thật tốt và ba rất tự hào về con, Henry yêu của ba", Cường Đô La tự hào về con trai.

Ở tuổi 15, Subeo có chiều cao gần 1,8m. Cậu bé hiện đang học tại một trường quốc tế ở TPHCM và được ghi nhận là học sinh nổi trội.

Subeo tên thật là Nguyễn Quốc Hưng. Ảnh: Tư liệu

Dù Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà đã chia tay từ năm 2015 sau 8 năm bên nhau, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ văn minh để cùng nuôi dạy con trai. Họ thường xuyên thay phiên nhau chăm sóc, đưa đón con đi học và tham gia các hoạt động quan trọng.

Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ không đặt áp lực để con phải học giỏi xuất sắc mà mong muốn Subeo sống tử tế, biết yêu thương và có chính kiến riêng. Cô tự hào khi con trai là một cậu bé tình cảm, luôn quan tâm đến các em và có lối sống giản dị.

Việc cho Subeo trải nghiệm làm việc trong tập đoàn thể hiện triết lý giáo dục của Cường Đô La về việc dạy con tự lập và hiểu giá trị lao động. Dù sinh ra trong gia đình giàu có, cậu bé vẫn phải học cách làm việc từ những vị trí cơ bản nhất.

Ở tuổi teen, Subeo có cá tính mạnh và đôi khi không muốn làm việc chung với gia đình. Tuy nhiên, cậu vẫn sống giản dị, không thích nổi bật hay xuất hiện trước ống kính, luôn nghe lời người lớn dù có chính kiến riêng.

Cả Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà đều tôn trọng sự riêng tư của con, chỉ chia sẻ hình ảnh vào các dịp đặc biệt. Cường Đô La thậm chí phải "xin phép" con trước khi đăng ảnh, thể hiện sự tôn trọng mong muốn của Subeo.

Hà Hồ xúc động chia sẻ về Subeo:

Video: TikToK