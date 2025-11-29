Mẹ chồng nàng dâu tập 465:

Trước khi yêu Trung Kiệt (36 tuổi, phó giám đốc một trung tâm nha khoa ở TPHCM), Công Lập (26 tuổi, chuyên viên trang điểm ở TPHCM) từng quen một số cô gái nhưng không tìm thấy hạnh phúc. Anh dần nhận ra cảm xúc thật của mình và sẵn sàng vượt qua mọi rào cản để sống với giới tính thật.

Tuy nhiên, với bố mẹ Công Lập, ông Trần Hữu Phước (50 tuổi) và bà Huỳnh Thu Trang (50 tuổi, xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh) đó lại là cú sốc lớn. Nuôi con ăn học đàng hoàng, từng thấy con có bạn gái, vợ chồng ông Phước rất vui mừng. Cho đến ngày biết con đang quen người cùng giới, họ bất ngờ và đau lòng.

Công Lập - Trung Kiệt và cha mẹ của Lập (từ trái sang). Ảnh cắt từ clip

Ngày ấy, em trai Lập phải nhập viện do gãy tay, mẹ Lập đi theo chăm sóc. Khi vào thăm em, Lập dẫn Kiệt theo để gặp mẹ.

“Hôm ấy, Lập nói với tôi: ‘Mẹ ơi, con có quen một người bạn. Con quen người cùng chung hoàn cảnh với con. Tôi vẫn không nghĩ gì. Tới hồi con nói ra, tôi ‘đứng hình’.

Sau đó, Kiệt đi mua cơm cho tôi. Lập bảo Kiệt: ‘Em kêu mẹ đi, mua cơm cho mẹ ăn đi’”, bà Trang kể lại.

Khi em trai được xuất viện, Lập mới chính thức dẫn Kiệt về nhà ra mắt. Lần đó, ông Phước vẫn nghĩ các con chỉ là bạn bè bình thường, cho đến khi Lập thú nhận mọi thứ, ông rất buồn.

“Nghe thì buồn thật nhưng tôi thương con, đâu có ép con được. Chiều hôm đó, tôi đưa con đi uống cà phê, xem con như một người bạn mà nói chuyện.

Tôi cho con quyền lựa chọn và nói với con: ‘Con thấy con hạnh phúc thì ba mừng cho tụi con’”, ông Phước chia sẻ.

Cha mẹ Lập ủng hộ con sống thật với chính mình. Ảnh cắt từ clip

Ông Phước có 3 người con. Từ tận đáy lòng ông luôn tâm niệm “con hạnh phúc là cha mẹ vui mừng”. Ông biết, con trai đã quyết tâm sống thật với chính mình, nếu cố tình ngăn cản chỉ gây đau khổ cho con. Bởi vậy, ông mở lòng ủng hộ lựa chọn của con trai.

Dẫu vậy, ông Phước vẫn ôm trong lòng nỗi lo gia đình Trung Kiệt không chấp nhận. Cho đến khi bố mẹ Kiệt chủ động đến nhà thăm hỏi, xin phép cho các con qua lại, ông mới thở phào nhẹ nhõm.

“Tôi thấy thoải mái, nhẹ nhàng. Hai bên cùng ủng hộ, hòa đồng với nhau là tôi không sợ gì hết, cứ cho con sống tự do với giới tính.

Thú thực, lúc nghe tin ông bà sui đến chơi, tôi điếng người. Tôi nói với ông sui: ‘Anh ở phố, nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn. Còn tôi ở thôn quê, tiếng đồn dữ lắm nhưng tôi thương con, tôi chấp nhận”, ông Phước bày tỏ.

Bà Trang luôn bảo vệ con trước mọi lời gièm pha. Ảnh cắt từ clip

Khi chuyện tình cảm của con cái được công khai, vợ chồng ông Phước phải nghe nhiều lời gièm pha. Hàng xóm nói với bà Trang “con bà bóng, bê đê”. Bà cứng rắn đáp trả để bảo vệ con.

“Lúc đầu, tôi cũng sợ và mắc cỡ lắm. Bà cô của Lập biết chuyện nhất định phản đối. Tôi mới nói: ‘Chị không chịu, tôi chịu. Con tôi ở với tôi chứ có ở với chị đâu’. Mãi sau, bà cô mới chấp nhận.

Tôi nghĩ thế này ‘cha mẹ sinh con, trời sinh tính’. Biết đâu con trai lấy vợ, sinh con rồi sống không hạnh phúc thì mình cũng khổ. Còn như giờ, Kiệt và Lập sống với nhau vui vẻ, tôi rất an tâm”, bà Trang kể.

Tấm lòng bao dung của cha mẹ khiến Công Lập và Trung Kiệt xúc động. Trước đây, Lập từng nói với Kiệt: “Bây giờ cha mẹ chưa chấp nhận thì chắc chắn sau này cũng sẽ chấp nhận thôi. Ba mẹ thương anh thì sẽ thương cả người đồng hành với anh”.

Và đúng như Lập tin tưởng, cặp đôi có được sự ủng hộ của gia đình.

Kiệt biết ơn sự ủng hộ của 2 bên gia đình. Ảnh cắt từ clip

Suốt thời gian qua, mối quan hệ giữa Kiệt và gia đình Lập rất tốt đẹp. Kiệt thường xuyên gọi điện hỏi thăm cha mẹ chồng tương lai. Khi thấy Lập ít hỏi han, quan tâm cha mẹ, Kiệt cũng chủ động nhắc nhở.

Vợ chồng ông Phước không kỳ vọng các con phải báo hiếu hay sinh con nối dõi. Điều mong mỏi lớn nhất của họ là các con sớm tổ chức đám cưới, ra mắt họ hàng đôi bên.

Kiệt trải lòng, anh cũng mong có một đám cưới trọn vẹn với người thương. Tuy nhiên, anh muốn mọi thứ trong đám cưới sẽ do cặp đôi tự chuẩn bị, không làm cha mẹ phải nhọc lòng thêm.

“Chúng tôi nhận được tình thương của cha mẹ 2 bên là quá đủ rồi”, Kiệt nói.