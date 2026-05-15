X Æ A-Xii, con trai của tỷ phú Mỹ Elon Musk, được công chúng biết đến với biệt danh X. Theo bài đăng trên X hôm thứ Năm, Elon Musk viết bằng tiếng Trung rằng: “Con trai tôi đang học tiếng Quan Thoại”.

Trong các bức ảnh được chia sẻ, cậu bé nắm tay Elon Musk chạy theo bố trong Đại lễ đường Nhân dân, nổi bật giữa dàn doanh nhân mặc vest tối màu nhờ chiếc áo ghi-lê lụa xanh xám nhạt theo phong cách Trung Hoa cùng chiếc túi đeo vai lấy cảm hứng từ nghệ thuật dân gian.

Hình ảnh này nhanh chóng khiến sự chú ý trên mạng xã hội với vẻ dễ thương hoạt bát của cậu bé khi đi cùng người cha trong đoàn doanh nhân tháp tùng tổng thống.

Theo Red Star News, một tư vấn bán hàng của thương hiệu thiết kế thủ công Trung Quốc Sheicai Chu cho biết chiếc áo mà X mặc là sản phẩm của hãng.

Elon Musk và con trai xuất hiện tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

Mẫu trang phục dành cho cha mẹ và con cái này được niêm yết với giá 970 nhân dân tệ (khoảng 134 USD) trên nền tảng bán hàng chính thức của thương hiệu và thường mất 15-20 ngày làm việc để hoàn thiện theo đơn đặt riêng.

Chiếc túi đeo vai của cậu bé cũng thu hút nhiều sự chú ý. Ban đầu, một số cư dân mạng nhầm tưởng đây là phụ kiện mang hình rồng.

Đại diện thương hiệu thủ công địa phương Ya Xiaoqi Handcraft cho biết đây là túi hình đầu hổ do các nghệ nhân thêu thủ công ở Quảng Tây thực hiện.

Thiết kế được lấy cảm hứng từ mũ và giày đầu hổ truyền thống ở khu vực Tây Bắc Trung Quốc, với các họa tiết thêu mang ý nghĩa cầu chúc may mắn. Sản phẩm có giá niêm yết 398 nhân dân tệ và giảm còn 338 nhân dân tệ sau ưu đãi.

Theo truyền thông Trung Quốc, doanh số sản phẩm này đã tăng mạnh sau khi cậu bé xuất hiện cùng chiếc túi.

Chiếc túi hình đầu hổ được sản xuất tại Quảng Tây và lấy cảm hứng từ các thiết kế dân gian truyền thống.

Trước đó, hãng tin CBS đã cho đăng tải trên mạng xã hội Facebook một đoạn video ghi lại cảnh tỷ phú Musk, CEO của hãng xe điện Tesla và cũng là ông chủ của công ty hàng không vũ trụ tư nhân hàng đầu của Mỹ SpaceX xuất hiện cùng cậu con trai X Æ A-Xii, sinh năm 2020 của mình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Trump - Tập (14/5). Đoạn video gây bão mạng khi nhiều người bày tỏ sự thích thú về “ông bố bận rộn” Musk.



Trong một tình huống khác, Elon Musk không ngại ngần kiệu con trai nhỏ trên vai khi chụp ảnh lưu niệm cùng các CEO Mỹ trước Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 14/5.