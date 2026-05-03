Cuộc chiến giữa Elon Musk và OpenAI

Cuộc đối đầu pháp lý giữa Elon Musk và Sam Altman tại bang California đang nhanh chóng vượt ra khỏi phạm vi một vụ kiện thông thường, trở thành tâm điểm chú ý của cả giới công nghệ lẫn tài chính toàn cầu.

Những gì diễn ra trong phòng xử án không chỉ là tranh luận về quá khứ của OpenAI, mà còn là cuộc giằng co về tương lai của trí tuệ nhân tạo (AI), một công nghệ đang được xem là nền tảng của nền kinh tế thế kỷ 21.

Nguồn gốc của vụ việc bắt đầu từ năm 2015, khi OpenAI ra đời với tư cách một tổ chức phi lợi nhuận, mang theo tham vọng phát triển AI vì lợi ích chung của nhân loại. Elon Musk là một trong những người đặt nền móng ban đầu, góp tài chính và ảnh hưởng để thúc đẩy dự án.

Tuy nhiên, theo thời gian, OpenAI đã chuyển sang mô hình lợi nhuận và thiết lập mối quan hệ hợp tác sâu rộng với Microsoft nhằm huy động nguồn lực khổng lồ phục vụ cho việc xây dựng các hệ thống AI ngày càng phức tạp. Chính bước ngoặt này đã trở thành tâm điểm tranh cãi khi ông Musk cáo buộc rằng OpenAI đã từ bỏ sứ mệnh ban đầu, biến một dự án phục vụ cộng đồng thành một cỗ máy kiếm lợi nhuận.

Ở chiều ngược lại, đội ngũ pháp lý của OpenAI phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc đó, cho rằng Elon Musk đang bị thúc đẩy bởi động cơ cạnh tranh khi công ty xAI riêng của ông không đạt được vị thế như kỳ vọng.

OpenAI lập luận rằng việc chuyển đổi mô hình vào năm 2019 không phải là sự “phản bội”, mà là một lựa chọn mang tính bắt buộc, bởi phát triển AI hiện đại đòi hỏi nguồn vốn lên tới hàng trăm tỷ USD cho hạ tầng tính toán và trung tâm dữ liệu - điều mà một tổ chức phi lợi nhuận thuần túy không thể tự mình đáp ứng.

Cuộc chiến giữa Elon Musk và CEO OpenAI. Ảnh: NBCNews

Trong khi tranh luận vẫn chưa ngã ngũ, thị trường tài chính phản ứng gần như ngay lập tức sau thông tin OpenAI chưa đạt được một số mục tiêu quan trọng về người dùng và doanh thu. Hàng loạt cổ phiếu liên quan như Oracle, CoreWeave, AMD, Marvell Technology... biến động mạnh. Đáng chú ý nhất là SoftBank, nhà đầu tư lớn đã cam kết hàng chục tỷ USD vào OpenAI, chứng kiến cổ phiếu giảm sâu.

Chỉ số Nasdaq Composite vì thế cũng suy yếu, kéo theo sự điều chỉnh của nhiều cổ phiếu công nghệ chủ chốt như NVIDIA.

AI và giai đoạn tái định hình kinh tế toàn cầu

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào khía cạnh pháp lý hoặc biến động cổ phiếu, có thể bỏ lỡ bức tranh lớn hơn. Cuộc chiến giữa Elon Musk và OpenAI thực chất đang mở ra một giai đoạn mới của nền kinh tế thế giới, nơi AI không còn đơn thuần là một công nghệ mà trở thành hạ tầng cốt lõi giống như điện hay Internet. Dòng tiền toàn cầu đang bắt đầu dịch chuyển theo logic này.

Trong vài năm gần đây, AI đã thu hút dòng vốn với tốc độ chưa từng có, gợi nhớ đến thời kỳ bùng nổ Internet nhưng ở quy mô lớn hơn nhiều. Những tập đoàn như Microsoft, Google và NVIDIA liên tục rót hàng trăm tỷ USD vào hệ sinh thái AI, từ phần mềm đến phần cứng.

Cuộc đối đầu Elon Musk - OpenAI càng làm rõ một thực tế rằng AI không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà dần trở thành nền tảng quyết định sức mạnh kinh tế trong tương lai. Khi nhận thức này lan rộng, dòng vốn toàn cầu đang có xu hướng dịch chuyển mạnh hơn vào AI, bán dẫn và dữ liệu, bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, tạo ra một sự tái phân bổ tài nguyên ở quy mô toàn cầu.

Song song với sự dịch chuyển dòng tiền là sự tăng tốc của một “siêu chu kỳ công nghệ”. Cạnh tranh giữa các ông lớn càng gay gắt, AI càng phát triển nhanh hơn, kéo theo sự cải thiện mạnh mẽ về năng suất. Tuy nhiên, mặt trái của quá trình này là sự phân hóa ngày càng rõ rệt. Những tổ chức sở hữu công nghệ AI sẽ nắm lợi thế vượt trội, trong khi các doanh nghiệp và quốc gia không theo kịp có nguy cơ bị bỏ lại phía sau.

Một trong những tác động sâu sắc nhất của làn sóng này là sự tái cấu trúc thị trường lao động. AI bắt đầu tạo áp lực lên nhiều công việc trí óc, từ nhân viên văn phòng đến một số vị trí lập trình cơ bản. Cuộc cạnh tranh giữa Elon Musk và OpenAI càng làm tăng tốc quá trình này, khiến nhiều ngành nghề đối mặt với áp lực chuyển đổi sớm hơn dự kiến. Nền kinh tế vì thế có thể hưởng lợi từ chi phí lao động thấp hơn, nhưng đồng thời phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp.

Ở quy mô toàn cầu, AI cũng đang làm gia tăng sự phân cực quyền lực kinh tế. Công nghệ này hiện tập trung chủ yếu tại Mỹ - với các trung tâm công nghệ như OpenAI, Google, Anthropic, cùng một phần tại Trung Quốc, trong khi chuỗi cung ứng chip phụ thuộc vào các nền kinh tế châu Á. Điều này tạo ra một khoảng cách ngày càng lớn giữa các quốc gia sở hữu AI và những nước không có lợi thế công nghệ.

Sự trỗi dậy của AI cũng đặt ra thách thức chưa từng có đối với chính sách kinh tế vĩ mô. Công nghệ này có thể giúp giảm chi phí sản xuất và kiềm chế lạm phát, nhưng đồng thời thúc đẩy đầu tư quy mô lớn, làm gia tăng giá tài sản. Các ngân hàng trung ương sẽ phải đối mặt với những bài toán phức tạp hơn.

Từ một tranh chấp giữa hai cá nhân, cuộc chiến Musk - CEO OpenAI Sam Altman nhanh chóng trở thành một trong những biến số đáng chú ý của kinh tế toàn cầu.

Kết quả của cuộc chiến này không chỉ quyết định ai dẫn dắt ngành AI, mà còn định hình dòng tiền toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới, khi trí tuệ nhân tạo dần trở thành “mỏ vàng” mới của nhân loại.