Ở tuổi 17, Kwon Rook Hee hiện có chiều cao hơn 1,82m, gần bằng chiều cao của cha Kwon Sang Woo. Trong loạt ảnh gia đình đăng ngày 27/7, Ilgan Sports cho biết Son Tae Young và Kwon Rook Hee cùng chia sẻ ảnh dạo chơi, trong đó Kwon Rook Hee gây chú ý với thân hình rắn rỏi giống cha, kể cả góc nghiêng khi đeo kính râm.

Con trai của Kwon Sang Woo cao lớn ở tuổi 17. Ảnh: IGNV.

Rook Hee hiện theo học tại Mỹ và tham gia CLB bóng đá của trường. Son Tae Young từng chia sẻ con trai "không phải muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp mà đơn giản là yêu thích bóng đá".

Theo Xportsnews, ngày 2/7, Son Tae Young cũng đăng ảnh dạo phố tại Mỹ, khoe con trai cao 1,82m dù chỉ mặc trang phục đơn giản nhưng vẫn nổi bật nhờ ngoại hình và vóc dáng vượt trội.

Ảnh: Trang cá nhân của Kwon Rook Hee

Về chiều cao thật của Kwon Sang Woo, theo Newsis, nam diễn viên từng đích thân đính chính trên kênh YouTube của vợ rằng anh cao 1,82m không phải 1,85-1,86m như nhiều người vẫn nghĩ. Kwon Sang Woo cho biết khi 15 tuổi, con trai Rook Hee đã cao 1,8m, còn bản thân ở tuổi đó chỉ cao 1,76m và dự đoán con sẽ vượt qua mình.

Kwon Sang Woo (sinh năm 1976) nổi tiếng qua loạt phim ăn khách như Nấc thang lên thiên đường, Một thời học sinh, Bản tình ca buồn, Cô bạn gia sư, Cám dỗ, Dã vương, Thám tử gà mờ, Sát thủ vô cùng cực hài, Chồng cũ tình mới, Ván cờ sinh tử… Năm 2008, tài tử kết hôn với Son Tae Young (sinh năm 1980) và cặp đôi sinh con trai đầu vào tháng 2/2009 và con gái thứ hai vào tháng 1/2015, đặt tên con trai là Kwon Rook Hee và con gái là Kwon Ri Ho. Từ năm 2020, gia đình chuyển sang sinh sống tại New Jersey (Mỹ) để các con theo học. Hiện tại, Kwon Sang Woo di chuyển giữa Hàn Quốc và Mỹ để vừa làm việc, vừa ở bên vợ con đang sống tại New Jersey.

Son Tae Young và con trai. Ảnh: Tư liệu

Kênh YouTube gia đình thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường đều đặn của cả nhà. Theo Segye Ilbo, ngày 19/7, Kwon Sang Woo bay sang Mỹ thăm vợ con, cùng cả nhà dạo phố SoHo (New York). Trong video, anh khen kiểu tóc mới của con trai "giống Leonardo DiCaprio".

Kwon Sang Woo bên con trai:

Minh Phi (theo Xportsnews, Ilgan Sports, Newsis)