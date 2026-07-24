Con trai ca sĩ, NSƯT Lan Anh - em Nguyễn Quốc An (sinh năm 2006) đỗ thủ khoa đầu vào hệ Trung cấp 4 năm chuyên ngành Thanh nhạc, khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với môn chuyên ngành đạt 8.97 điểm và môn năng khiếu đạt 9.80 điểm.

Ngoài ra, Quốc An cũng thi đỗ hệ Trung cấp 4 năm chuyên ngành Thanh nhạc Nhạc viện TPHCM với 24 điểm.

Trên trang cá nhân, ca sĩ - NSƯT Lan Anh không giấu được sự hãnh diện. Chị gửi lời cảm ơn đến những người thầy của con trai, trong đó có ca sĩ Đào Mác và ca sĩ Khắc Hòa.

"An có được niềm vui ngày hôm nay là nhờ sự đồng hành của những người thầy đã rất tận tâm và yêu thương con. Xin được cảm ơn thầy Đào Mác - người thầy thanh nhạc đầu tiên của con. Con xa nhà, sống một mình nhưng luôn có thầy dạy dỗ và động viên, trước khi vào thi còn được thầy chải tóc, vuốt keo, dặn dò thật kỹ. An được làm quen với những mẫu âm và kỹ thuật cơ bản đầu tiên với thầy Mác trong quá trình con học tập tại TPHCM.

Và một người thầy nữa là thầy Khắc Hoà. Con ra Hà Nội được 1 tháng là thi. Giai đoạn này thầy rất bận nhưng vẫn dành nhiều thời gian cho con, 2-3 buổi/tuần cứ thầy rảnh lúc nào là con được học. Thầy nghiêm khắc nên con tiến bộ rất nhanh.

Ca sĩ, NSƯT Lan Anh bên con trai. Ảnh: FBNV

Tôi cũng không thể quên được những người thầy dạy ký xướng âm cho con trong thời gian ngắn. Hai tháng trước khi thi tại TPHCM, con được mẹ đưa đến gặp thầy Trà - chính là người thầy đã dạy mẹ ký xướng âm khi mẹ đỗ vào trường nhạc.

Thầy đã nhận ra con có năng khiếu nhưng lại thiếu tự tin và nhút nhát. Chỉ trong 2 tháng thầy đã có cách làm con thay đổi. Con nhiều năng lượng, tự tin hơn và có thể đọc được nhiều bài khó khiến mẹ ngỡ ngàng. Cảm ơn thầy không chỉ cho Quốc An kiến thức mà còn cho con nhận ra giá trị của bản thân để tự tin phấn đấu.

Con học hai trường nên ra Hà Nội muộn, rất may mắn được bác Tâm nhận dạy dỗ và ôn cho con để đạt kết quả tốt nhất. Hai mẹ con cảm ơn bác Tâm nhiều", chị chia sẻ.

Nguyễn Quốc An sinh năm 2006, hiện là sinh viên chuyên ngành Truyền thông chuyên nghiệp Đại học RMIT, TPHCM. Từ bé, em đã yêu nghệ thuật và sớm bộc lộ năng khiếu.

Lan Anh từng đưa Quốc An lên sân khấu trong liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát Ánh trăng tình yêu hồi tháng 11/2018 khi em mới 12 tuổi, thu hút sự quan tâm của báo giới.

Trong bài phỏng vấn với báo VietNamNet, Lan Anh từng nói luôn ủng hộ Quốc An dù con trai chọn theo đuổi lĩnh vực nào.

Sau khi Quốc An vào TPHCM học đại học, Lan Anh duy trì thói quen gọi video cho con mỗi ngày. Chị xót xa khi thấy Quốc An chịu áp lực học tập lớn, thường xuyên thức khuya, ăn muộn.

Dù vậy, nữ NSƯT luôn tự hào về năng lực học tập của con trai. Theo lời kể của Lan Anh, cách đây không lâu, Quốc An thi IELTS (Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế) đạt 8.0.

Mi Lê