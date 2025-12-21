Trong đêm chung kết, trước hội đồng giám khảo danh tiếng, Nguyễn Phương Anh đã trình diễn 2 tác phẩm thính phòng đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc chuẩn mực, khả năng xử lý quãng cao phức tạp là: Bốn mùa yêu thương (Trần Mạnh Hùng) và Giấc mơ hồi hương (Vũ Thành).

Nguyễn Phương Anh đã chinh phục hoàn toàn ban giám khảo và giành Giải Nhất dòng nhạc Thính phòng Tiếng hát Hà Nội 2025. Kết quả này được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình học tập, rèn luyện nghiêm túc của giọng ca sinh năm 2004.

Ca sĩ Nguyễn Phương Anh.

Chia sẻ sau chiến thắng, Nguyễn Phương Anh cho biết thành công hôm nay là kết quả của nỗ lực cá nhân cùng sự dìu dắt tận tâm của NSƯT Lan Anh, sự đồng hành của NSƯT Tố Nga cũng như sự giúp đỡ về mặt âm nhạc của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, đặc biệt là “hậu phương” gia đình luôn âm thầm, bền bỉ sát cánh cùng cô.

Nói về cô giáo - NSƯT Lan Anh, người đã dìu dắt, truyền lửa tình yêu âm nhạc cho mình từ những ngày đầu tiên về Hà Nội học và trong suốt quá trình học tập tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nguyễn Phương Anh bày tỏ: “Cô là người kiên nhẫn uốn nắn cho tôi từng câu chữ, từng ngày giúp tôi phát triển kỹ thuật, chiều sâu thẩm mỹ âm nhạc, phong cách trình diễn. Mỗi lần tôi hoang mang, chính cô là người nhắc tôi nhớ lại lý do mình bắt đầu hát.

NSƯT Lan Anh và Nguyễn Phương Anh.

Cô không chỉ dạy kỹ thuật để có cột hơi vững, vị trí âm thanh đúng mà còn dạy tôi lòng tôn trọng sân khấu, sự kỷ luật với nghề và sự tử tế với khán giả. Có những ngày tập luyện, khi giọng đã mệt, cô vẫn kiên trì dạy bảo động viên, cho tôi thêm những lời động viên khích lệ, để tôi tiến gần hơn tới phiên bản tốt nhất của mình, luôn tiến về phía trước. Giải thưởng hôm nay mang tên Phương Anh nhưng trong từng nốt nhạc đều có bóng dáng của cô Lan Anh - người đã âm thầm đặt những viên gạch đầu tiên cho con đường âm nhạc của tôi".

NSƯT Lan Anh chia sẻ khi Nguyễn Phương Anh thi, chị ngồi dưới "đau tim vì hồi hộp" và chỉ thở phào khi vì học trò đã trình diễn xong. "Nói là rất hài lòng thì không hẳn, còn cần phải cố gắng phấn đấu hơn nữa nhưng Phương Anh đã thi tròn trịa tiết mục. Tôi yêu thương Nguyễn Phương Anh như người con trong gia đình, gắn bó đến nay cũng 5 năm. Tôi vẫn nó với Nguyễn Phương Anh đây chỉ là nấc thang đầu tiên, trên chặng đường sắp tới còn cần phải phấn đấu nhiều, trời biển bao la tri thức, cần phải nỗ lực và cố gắng hơn nữa", NSƯT Lan Anh nói.

NSƯT Tố Nga và Nguyễn Phương Anh.

Nguyễn Phương Anh còn nhận được sự đồng hành, giúp đỡ của NSƯT Tố Nga nhờ sự kết nối của NSƯT Lan Anh. Nguyễn Phương Anh cảm kích chia sẻ: “Tôi may mắn vì được sự giúp đỡ của cô Tố Nga. Cô luôn lo lắng, quan tâm, dành cho tôi những lời khuyên ân cần, vừa nhẹ nhàng mà sâu sắc; đôi khi là nhắc nhở để tôi không chùn bước”.

NSƯT Tố Nga nhớ lại: "Vào một buổi chiều đẹp trời, Lan Anh gọi điện nói muốn nhờ tôi hỗ trợ Nguyễn Phương Anh. Những lúc Lan Anh bận tôi lại thúc Phương Anh và ngược lại. Với tinh thần này, tôi tin Nguyễn Phương Anh sẽ còn tiến xa hơn nữa và với con người như thế này không có lý do gì các thầy cô và khán giả không yêu thương".

Bên cạnh đó, Nguyễn Phương Anh cũng cho biết, để đi đến được với thành công, cô muốn gửi lời cảm ơn đến nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng - người khoác “chiếc áo mới” cho các tác phẩm mà cô thể hiện. Nguyễn Phương Anh nói, nhờ sự kết nối từ cô giáo Lan Anh, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng đã nhận lời giúp đỡ, chuyển soạn, “may đo” lại các ca khúc mà cô thể hiện trong cuộc thi“.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng.

''Bất cứ sự thành công nào của các bạn trẻ đi theo dòng âm nhạc cổ điển, thính phòng tôi luôn ủng hộ vì cán cân âm nhạc Việt Nam đang rất cần lớp trẻ đi theo, hội tụ đủ đam mê, tài năng và nhiều yếu tố. Các ca sĩ trẻ làm album, liveshow… khá dễ dàng vì ở Việt Nam hàng năm có hàng trăm ca khúc nhạc trẻ. Nhưng với nhạc thính phòng rất hiếm hoi và khó khăn nên các bạn trẻ lựa chọn đi theo dòng nhạc này là tôi thấy có sự đồng cảm.

Bốn mùa yêu thương tôi viết tặng cho bố, bài hát này ít người biết đến nhưng trong trường một số cô giáo hay dạy cho học trò. Tôi sống trong Sài Gòn và lúc nào cũng rất nhớ thương bố, cảm giác ông như ngôi sao trên trời vẫn dõi theo mình. Bố cũng chưa bao giờ biết tôi có bài hát viết tặng. Khi Phương Anh thi và hát bài này, tôi nhắn em gái bảo nhắn bố ở Hà Nội mở tivi lên xem.

Tôi rất ngại vì ít thí sinh chọn bài hát của tôi đi thi mà được giải cao, lần này Nguyễn Phương Anh đã chọn và giành giải. Em hát tôi nghe thấy có cảm xúc và thấy đúng là bài hát của mình thì đó là thành công' - nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng chia sẻ với VietNamNet.

Giải Nhất Tiếng hát Hà Nội 2025 được xem là một dấu mốc mới trong học tập và sự nghiệp theo đuổi âm nhạc thính phòng của Nguyễn Phương Anh. Điều bất ngờ ở Nguyễn Phương Anh là tuy mới 20 tuổi và vẫn đang học tập ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhưng đã giành rất nhiều giải thưởng âm nhạc, đặc biệt là giải Nhất một cuộc thi thanh nhạc tại Trung Quốc vào đầu năm 2024.

Nguyễn Phương Anh chia sẻ, sau cuộc thi Tiếng hát Hà Nội hạnh phúc vì được khán giả biết đến hơn và nhận được thêm nhiều lời mời biểu diễn. Tuy nhiên cô vẫn ưu tiên việc học lên hàng đầu và hiện đang tập trung ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ tại trường. Nữ ca sĩ trẻ tin rằng việc học tập chỉn chu sẽ giúp con đường nghệ thuật dài hơi và vững chắc hơn giống như những người thầy của mình.

