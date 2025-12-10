Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025 khép lại tối 9/12, trong đó giải Nhất - Phong cách Thính phòng thuộc về Nguyễn Phương Anh.

Thí sinh Nguyễn Phương Anh.

Trong đêm thi cuối cùng, giữa dàn thí sinh tài năng, Phương Anh quyết định chọn ca khúc Bốn mùa yêu thương của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng - một sáng tác mới, đẹp nhưng đầy thử thách.

Bản nhạc yêu cầu kỹ thuật cao, đặc biệt là những nốt đòi hỏi sự tinh tế để vừa giữ chất thính phòng vừa đảm bảo rõ lời. Phương Anh chia sẻ: "Tôi yêu ca khúc này vì đó là bài hát tôi muốn gửi đến cha mình".

Giây phút tên Nguyễn Phương Anh được xướng lên cho giải thưởng cao nhất của dòng Thính phòng, cảm xúc trong cô vỡ òa. Cô chia sẻ đây thật sự là một cột mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật.

Với Nguyễn Phương Anh, chiến thắng này không chỉ là phần thưởng cho sự nỗ lực bền bỉ mà còn là món quà gửi tặng những người đã đồng hành cùng cô. Cô xúc động nói về người mẹ tảo tần: “Mẹ luôn âm thầm dõi theo, lo lắng từng chút một… Tình yêu và sự hy sinh của mẹ là nguồn sức mạnh lớn nhất để tôi đứng được đến hôm nay", cô chia sẻ với VietNamNet.

Nguyễn Phương Anh cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với cha - người mà cô gọi là “người soi sáng và ủng hộ” trên con đường nghệ thuật đầy thử thách. Bên cạnh gia đình, 2 cô giáo NSƯT Lan Anh và NSƯT Tố Nga chính là những người dìu dắt Nguyễn Phương Anh từ kỹ thuật chuyên môn đến phong thái biểu diễn và trang phục.

Bước ra từ một cuộc thi uy tín, Nguyễn Phương Anh ý thức rõ trách nhiệm làm nghề. Cô cho biết sẽ tiếp tục rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc, đồng thời phát triển hình ảnh cá nhân và ra mắt những sản phẩm âm nhạc chất lượng gửi tới công chúng.

Khác với nhiều ca sĩ trùng tên trong các dòng nhạc khác như bolero hay dân ca, Nguyễn Phương Anh muốn khẳng định mình ở dòng nhạc Thính phòng.

Nhận được 100 triệu đồng tiền thưởng, Nguyễn Phương Anh quyết định dành một nửa số tiền còn lại để ủng hộ Ủy ban MTTQ, hướng về đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt. Phần tiền còn lại, cô dành tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn tại quê hương mình như một lời tri ân gửi lại nơi đã nuôi dưỡng cô trưởng thành.

Nguyễn Phương Anh quê gốc Thái Bình, lớn lên tại Hưng Yên hiện là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trước khi tạo dấu ấn tại sân chơi lớn trong nước, Nguyễn Phương Anh từng thử sức tại một số cuộc thi thanh nhạc ở Trung Quốc và Nhật Bản, trong đó có giải Nhất tại Trung Quốc vào đầu năm 2024. Chuỗi thành tích này khẳng định định hướng nghệ thuật nghiêm túc của cô ngay từ những bước đi đầu tiên.

Tiết mục trình diễn của Nguyễn Phương Anh: