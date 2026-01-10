Diễn viên Hiền Mai và ông xã Việt kiều - doanh nhân Hoàng Minh gắn bó hơn 20 năm. Tài sản lớn nhất của vợ chồng họ là cậu quý tử Nguyễn Minh Tuấn (hay gọi là Tony) - sinh năm 2004.

Tony - con trai 22 tuổi của diễn viên Hiền Mai.

Từ nhỏ, Tony là niềm tự hào của Hiền Mai và chồng. Con trai diễn viên được nhận xét là người hướng nội, ngoan ngoãn và quý trọng gia đình.

Ngoài giờ học trên lớp, cậu thường dành thời gian phụ giúp bố mẹ công việc và cùng nhóm bạn thân tập luyện thể thao.

Hiền Mai cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh của con trai trên trang cá nhân. Tony được bạn bè, đồng nghiệp của nữ diễn viên khen ngợi bởi vóc dáng nổi bật, mạnh mẽ và triển vọng nếu hoạt động showbiz như mẹ.

Con trai Hiền Mai bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ bé.

Sinh trưởng trong gia đình có mẹ là nghệ sĩ nên Tony sớm bộc lộ năng khiếu về nghệ thuật. Tony có niềm đam mê và đạt học bổng trong âm nhạc, biết chơi piano. Cậu còn vài lần sải bước trên sàn catwalk trong các show thời trang.

Gần nhất, quý tử của nữ diễn viên tự tin khoe giọng hát và vũ đạo trong 1 sự kiện âm nhạc quy tụ hàng nghìn khán giả.

Tony được khen cao ráo, điển trai.

Là mẹ, Hiền Mai luôn tạo điều kiện để con trai có thể theo đuổi nghệ thuật song không được lơ là chuyện học hành.

“Tôi bảo con cứ học hành tốt nghiệp đàng hoàng và tìm 1 công việc chính, còn nghệ thuật nếu thích cứ theo đuổi như ngành tay trái. Thế hệ Gen Z giờ năng động, sáng tạo nên tôi tin con nếu đủ đam mê sẽ cân bằng được”, diễn viên chia sẻ với VietNamNet.

Cậu có sở thích du lịch, ẩm thực.

Ở tuổi trưởng thành, Tony cao hơn 1,83m và rất mê chơi thể thao. Hiện cậu là sinh viên năm cuối chuyên ngành kinh tế tại Đại học Nam California - top 20 đại học hàng đầu của Mỹ.

Cậu có thành tích học tập xuất sắc, xếp thứ hạng cao trong top sinh viên nổi bật ở trường. Sau tốt nghiệp, Tony có nguyện vọng học tiếp thạc sĩ rồi mới định hướng ở lại Mỹ hay về Việt Nam phát triển công việc.

Diễn viên mãn nguyện vì có một cậu con ngoan hiền, sống tình cảm và hiếu thảo. Chị luôn yêu thương, bảo bọc dù đôi lúc phải chấp nhận con lớn sẽ dần rời xa vòng tay bố mẹ.

Con trai trưởng thành nên ít nói, ngại mở lòng. Đôi lúc, Hiền Mai phải gợi ý: Con có chuyện gì muốn kể với mẹ không?, khi ấy cậu mới thoải mái giao tiếp.

Hiền Mai mỗi năm đều dành thời gian sang Mỹ thăm con trai.

"Dẫu con trưởng thành, tôi vẫn còn trăn trở vì con sống 1 mình xứ người. Tôi cũng chưa biết con sau này có tìm được công việc thích hợp, có thành công và hạnh phúc hay không. Đây là tâm lý chung của các bậc làm cha mẹ", chị cho hay.

Thời gian qua, Tony về Việt Nam nghỉ đông và trở lại Mỹ từ ngày 10/1. Vợ chồng Hiền Mai dự kiến sẽ bay sang Mỹ dự lễ tốt nghiệp của con vào tháng 6.

Clip con trai diễn viên Hiền Mai chơi piano

Ảnh, clip: NVCC