Tin sao Việt: Diễn viên Hiền Mai cho biết chuyến bay về TPHCM bị chậm 28 tiếng tại phi trường Đào Viên, Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) do bão Ragasa hôm 23/9.

NSND Thanh Lam khoe ảnh dạo chơi Melbourne, Australia cùng ông xã - bác sĩ Bùi Tiến Hùng. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Hạnh phúc không phải những điều lớn lao mà là sự hiện diện tĩnh lặng bên nhau: một cái nhìn thấu hiểu, cái nắm tay giữa dòng đời, hay đơn giản là cùng ngồi im lặng trong buổi chiều. Khi có nhau, những khó khăn trở thành bài học, thăng trầm cũng hóa sức mạnh. Để rồi ta hiểu, an lành không phải chẳng còn sóng gió mà là có người để cùng vượt qua sóng gió".

Vợ chồng Kha Ly - Thanh Duy khám phá kỳ quan "12 vị tông đồ" (The Twelve Apostles) ở Australia.

Ca sĩ Thiều Bảo Trâm hóa công chúa mừng sinh nhật tuổi 31.

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa dí dỏm chú thích bức ảnh chụp cùng ca sĩ Đan Trường: "Đan Trường với Tan Trường, các em chọn Trường nào?".

Hoa hậu Quế Anh thảnh thơi dạo chơi Bangkok, Thái Lan.

Ca sĩ Diệp Lâm Anh thăm Yên Tử ngày đầu tháng 8 âm lịch.

Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi ôn lại kỷ niệm khi ghé thăm Thượng Hải (Trung Quốc): "23 năm trước, tôi đến nơi này với danh phận hoàng tử. Hôm nay tôi trở lại, kiêu hãnh trên cương vị công chúa. Tôi đã sống hai cuộc đời rực rỡ, hai thân phận lộng lẫy - một hành trình khiến bất kỳ ai cũng mơ ước".

Á hậu Thúy Vân trải lòng về chặng đường làm mẹ: "Có những ngày mẹ thấy mình mạnh mẽ vô cùng, sẵn sàng bảo vệ con trước cả thế giới, nhưng cũng có lúc mẹ thấy mình lúng túng, vụng về, đầy lo lắng. Mẹ nhận ra làm mẹ không phải là biết hết mọi thứ mà là cùng con lớn lên, cùng con học hỏi từng ngày".

Trương Tri Trúc Diễm khoe dáng đẹp.

Diễn viên Hồ Liên hóa thân vào vai bà lão.

